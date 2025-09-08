“Puerto Retiro”, el nuevo polo turístico de la Ciudad de Buenos Aires que tiene de todo y donde siempre hay lugar para estacionar

Aledaña al Río de la Plata, tiene espacis verdes, un hotel, un restaurante, varias cafeterías, y está en pleno crecimiento.

Nueva zona turística en Buenos Aires Foto: Almarena

La fisonomía de Buenos Aires sigue cambiando a medida que nuevos emprendimientos se van asentando en espacios no utilizados antes para el esparcimiento. Eso ocurre ahora con la llegada de Puerto Retiro, que se está transformando en una nueva zona turística y de negocios en el norte de la Ciudad de Buenos Aires. Siguiendo el ejemplo de Puerto Madero, y a modo de continuación, en el extremo ribereño del barrio de Retiro se desarrolló un proyecto inmobiliario que abarca un complejo de edificios de usos mixtos (residenciales, profesionales y corporativos), comercios, gastronomía y espacios verdes, con la intención de revitalizar el área conectándola con el sur y la Autopista Illia a través del Paseo del Bajo.

Nueva zona turística en Buenos Aires Foto: Almarena

La zona se beneficia por su cercanía a la Estación Retiro, la Terminal de Cruceros Quinquela Martín y al Aeroparque Jorge Newbery.

Restaurantes y un hotel

Todo comenzó con el desarrollo del Distrito Quartier, cerca del arribo de los cruceros y de la estación de trenes, un área aledaña además a edificios oficiales como el Cóndor, la Casa de la Moneda y su museo, y los Tribunales de Comodoro Py.

Se compone de tres construcciones con departamentos que tienen vistas al río, oficinas, un paseo comercial y amenities como gimnasio, spa y piscinas.

Nueva zona turística en Buenos Aires Foto: Almarena

En esa estructura está también el hotel Almarena Puerto Retiro, inaugurado en marzo de 2023 y que es parte del portfolio de Meliá. Cuenta con 73 departamentos completamente equipados, con vistas abiertas al puerto y al Río de La Plata. Un buen sitio para una escapada a Buenos Aires por estar muy cerca de otros paseos. Tiene monoambientes amplios con grandes ventanales y balcón, que funcionan como un espacio abierto y moderno, e incluyen cocina equipada, cuarto de baño y un sofá para descansar.

Nueva zona turística en Buenos Aires Foto: Almarena

Además, el hotel ofrece un circuito de Spa con acceso a una piscina interna climatizada y saunas (exclusivamente para mayores de 16 años) y otra pileta al aire libre con solárium y cómodas reposeras. Equipado con lo último en tecnología, el sector fitness ofrece un espacio para cuidar la salud y mantener la rutina. En el último piso, el 15, tiene una terraza verde especial para contemplar los maravillosos amaneceres y atardeceres de la Ciudad de Buenos Aires.

Nueva zona turística en Buenos Aires Foto: Almarena

El desayuno se sirve en el restaurante contiguo, Áncora, el nuevo restó de Aldo Graziani especializado en cocina rioplatense. Allí se reinterpretan platos tradicionales al margen del río, elaborados con productos de estación. Tiene capacidad para 60 cubiertos y diversos lugares para estacionar con libertad.

El abundante menú está a cargo de los chefs Ana Ortuño, Leo Azulay y Fabrizio Drommi. Las preparaciones son íntegramente caseras, desde el pan hasta los postres. Abre a las 7 de la mañana y cierra a las 23.

Nueva zona turística en Buenos Aires Foto: Almarena

También hay un café Havanna y pronto llegarán Botanicafe y Quick Scan & Go Market, el primer minimarket 100 % autónomo del país, para hacer las compras de manera ágil y rápida.