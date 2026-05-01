Fiesta de la Tradición Gaucha Foto: Foto generada con IA Canal 26

La localidad cordobesa de El Arañado se alista para recibir uno de los eventos culturales más emblemáticos de la región: la 89ª Fiesta de la Tradición Gaucha, que se desarrollará del 23 al 25 de mayo con una programación cargada de música, gastronomía criolla, jineteadas, desfiles y espectáculos que prometen convocar a familias y visitantes de todo el centro del país.

Con entrada libre y gratuita, la fiesta vuelve a poner en valor las costumbres del campo y el espíritu gaucho, consolidándose como una de las celebraciones tradicionales más importantes del calendario cultural cordobés.

Tres días a pura tradición, música y cultura popular

Durante el fin de semana, El Arañado se transformará en un verdadero punto de encuentro para quienes disfrutan del folclore, las expresiones criollas y las celebraciones patrias. La programación incluirá actividades para todas las edades, combinando propuestas artísticas, gastronómicas y culturales.

La apertura estará marcada por la Noche de Serenatas, una velada especial que dará inicio al clima festivo con música popular y expresiones tradicionales. También se realizará el tradicional Locro Popular “Doña María Soria”, uno de los momentos más esperados por la comunidad, donde vecinos y visitantes comparten uno de los platos más representativos de la cocina criolla.

El Arañado se viste de tradición: tres días de fiesta gaucha con música, jineteadas y entrada gratis Foto: Foto generada con IA Canal 26

Otro de los ejes centrales será el Fogón de la Tradición, un espacio simbólico que reúne música, danza y relatos ligados a la identidad gaucha, reforzando el sentido cultural del evento.

Shows en vivo y elección de la Reina Nacional

La Fiesta de la Tradición Gaucha contará con una grilla artística de primer nivel. A lo largo de las jornadas se presentarán artistas y grupos reconocidos del folklore y la música popular, entre ellos Magui Olave, Los Guaraníes y Las Voces de Gerardo López, además de la participación del ballet Raíces de Tradición, que aportará danza y color al escenario.

Uno de los momentos más destacados será la elección de la Reina Nacional de la Tradición Gaucha, un clásico del evento que convoca a representantes de distintas localidades y suma un componente institucional y cultural muy esperado por el público.

El 25 de mayo: desfile, jineteada y gran cierre musical

El día 25 de mayo, en el marco de la fecha patria, tendrá lugar el desfile cívico y gaucho, donde instituciones, agrupaciones tradicionalistas y jinetes recorrerán las calles de El Arañado en un homenaje a la historia y las raíces argentinas.

La jornada continuará con una jineteada de primer nivel, una de las actividades que más público convoca cada año y que forma parte esencial de la identidad gaucha del evento.

Como cierre, la fiesta ofrecerá un gran baile popular, con la actuación de Barrabaleando, La Buena Cumbia y Cruzacaminos, asegurando música y celebración hasta el final y reafirmando a esta fiesta como una de las más tradicionales y convocantes de la zona.

Dónde se realiza la Fiesta de la Tradición Gaucha

La 89ª Fiesta de la Tradición Gaucha se llevará a cabo en la localidad de El Arañado, ubicada en el departamento San Justo, provincia de Córdoba. Las actividades se concentran en el predio destinado a eventos tradicionales, acondicionado para recibir a gran cantidad de público, con sectores gastronómicos, escenario, espacios para jineteadas y áreas recreativas.

Asado, comida típica argentina Foto: Municipalidad

Cómo llegar a El Arañado, Córdoba

El Arañado se encuentra a unos 200 kilómetros de la ciudad de Córdoba capital y es de fácil acceso:

En auto : se puede llegar desde Córdoba tomando rutas provinciales hacia el este, pasando por localidades como Arroyito o Las Varillas, según el recorrido elegido.

Desde el interior provincial : la localidad está bien conectada por rutas asfaltadas con San Francisco, Villa María y otras ciudades del centro cordobés.

En transporte público: hay servicios de ómnibus interurbanos que conectan El Arañado con ciudades cercanas.

Una fiesta que mantiene vivas las raíces

Con casi nueve décadas de historia, la Fiesta de la Tradición Gaucha de El Arañado no solo celebra el folklore, sino que también fortalece el sentido de pertenencia y la identidad cultural de toda la región. La combinación de actividades criollas, propuestas artísticas y acceso gratuito la convierte en una cita imperdible del mes de mayo.