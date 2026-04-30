Expo Miel Foto: Foto generada con IA Canal 26

La apicultura vuelve a ser protagonista en la provincia de Buenos Aires con la Expo Miel 2026, un evento que reúne a productores, emprendedores, familias y visitantes en torno a uno de los productos más emblemáticos del campo argentino. Con propuestas para todas las edades, la exposición se consolida como una cita clave para conocer el presente del sector, descubrir sabores regionales y apoyar una causa solidaria que involucra a toda la comunidad.

Además de ser un punto de encuentro para apicultores de distintas regiones del país, la Expo Miel se presenta como una experiencia cultural y turística que combina producción, identidad local y compromiso social.

Cuándo se realiza la Expo Miel 2026 en Maipú

La Expo Miel 2026 se realizará durante un fin de semana de este año en la localidad bonaerense de Maipú, un distrito con fuerte tradición agroindustrial. La elección de la fecha apunta a coincidir con un momento estratégico del calendario productivo y turístico, lo que permite una alta participación tanto de productores como de visitantes del interior y del Área Metropolitana de Buenos Aires.

La fiesta de miel en abril Foto: Foto generada con IA

Durante las jornadas del evento, el predio sede abrirá desde horas de la mañana y se extenderá hasta la tarde, con actividades programadas de manera continua para facilitar el recorrido del público y promover la interacción directa con los expositores.

Qué actividades y productos regionales se podrán encontrar en la Expo Miel 2026

La Expo Miel es mucho más que una feria de venta de miel. El evento ofrece una amplia variedad de propuestas vinculadas al mundo apícola, el desarrollo regional y la producción sustentable. Entre los principales atractivos se destacan:

Puestos de miel artesanal , con variedades que reflejan la diversidad floral de distintas regiones del país.

Degustaciones y venta de productos derivados como propóleos, polen, cera, cosmética natural y alimentos elaborados con miel .

Stands de productores regionales con dulces, quesos, embutidos y panificados típicos.

Charlas técnicas y demostraciones orientadas a apicultores, estudiantes y personas interesadas en iniciarse en la actividad.

Espacios educativos para niños y familias, donde se explica la importancia de las abejas en el ecosistema y la producción de alimentos.

Miel. Foto: Freepik

Esta combinación de feria productiva, propuesta educativa y paseo gastronómico convierte a la Expo Miel en un plan ideal para disfrutar en familia y descubrir la riqueza del interior bonaerense.

Un evento con fines solidarios: la entrada es un bono contribución para el Hospital Municipal

Uno de los aspectos más destacados de la Expo Miel 2026 es su enfoque solidario. La entrada al evento se realiza mediante un bono contribución, cuya recaudación es destinada al Hospital Municipal de Maipú.

De esta manera, la feria no solo promueve el desarrollo del sector apícola y la economía local, sino que también fortalece el sistema de salud de la comunidad. Cada visitante, al ingresar, se convierte en parte activa de una iniciativa que combina producción, turismo y compromiso social.

Dónde queda y cómo llegar a la Expo Miel 2026 desde CABA

La Expo Miel se desarrolla en un predio ubicado en la ciudad de Maipú, provincia de Buenos Aires, una localidad de fácil acceso desde distintos puntos del territorio bonaerense.

Para quienes viajan desde la Ciudad de Buenos Aires, una de las alternativas más utilizadas es el acceso por Ruta Nacional 2, en un recorrido que combina rapidez y señalización clara. El trayecto puede realizarse en vehículo particular o mediante servicios de transporte de media distancia que conectan CABA con ciudades del interior de la provincia.

Además, durante los días del evento suele haber señalización especial y puestos de información para facilitar la llegada de los visitantes y ordenar el ingreso al predio.

La Expo Miel 2026 se perfila como una de las ferias regionales más atractivas del calendario bonaerense. Con producción nacional, sabores auténticos y una causa solidaria como eje, el evento ofrece una oportunidad única para conocer de cerca el universo de la apicultura argentina y disfrutar de una escapada distinta, a pocos kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.