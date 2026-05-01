Gran Concurso de la Empanada Salteña Foto: Foto generada con IA Canal 26

La empanada salteña vuelve a ser protagonista de una de las celebraciones gastronómicas más esperadas del norte argentino. En los próximos días se realizará una nueva edición del Concurso de la Empanada Salteña el próximo 10 de mayo, un evento que combina identidad cultural, cocina tradicional y una propuesta abierta a toda la comunidad, con entrada libre y gratuita.

Este encuentro no solo convoca a las mejores empanaderas y empanaderos de la región, sino que también se consolida como una verdadera fiesta popular, donde la gastronomía local se fusiona con música, danza y productos regionales, atrayendo tanto a vecinos como a turistas.

Cuándo y dónde se realiza el concurso

El concurso tendrá lugar en la localidad de Cafayate, uno de los destinos turísticos más emblemáticos de los Valles Calchaquíes. La cita será a partir de la tarde-noche del viernes 10 de mayo, en el Centro de Convenciones, un espacio preparado para recibir a cientos de visitantes que podrán disfrutar del evento sin costo de ingreso.

La jornada está pensada para todo público y promete extenderse durante varias horas, con actividades culturales y propuestas gastronómicas que acompañarán la competencia principal.

Mucho más que un certamen gastronómico

El Concurso de la Empanada Salteña no se limita a evaluar rellenos, repulgues o puntos de cocción. El objetivo central es revalorizar una de las recetas más representativas de Salta, transmitida de generación en generación y considerada símbolo del patrimonio cultural de la provincia.

Gran Concurso de la Empanada Salteña Foto: Foto generada con IA Canal 26

Durante el evento, un jurado especializado será el encargado de degustar y calificar cada empanada participante, teniendo en cuenta aspectos como sabor, textura, presentación y respeto por la receta tradicional. Para las y los concursantes, ganar este certamen significa reconocimiento, visibilidad y la posibilidad de representar a su comunidad en futuras instancias provinciales.

Música, danzas y patio criollo

Además de la competencia, el público podrá disfrutar de un patio criollo con venta de empanadas, comidas regionales y bebidas típicas. También habrá una feria artesanal, ideal para recorrer productos elaborados por emprendedores locales.

La propuesta se completa con espectáculos en vivo: grupos folklóricos, artistas regionales y ballets de danzas tradicionales que aportan ritmo y color a una noche pensada como punto de encuentro cultural y familiar.

Un evento que impulsa el turismo y la economía local

Este tipo de celebraciones tienen un impacto directo en la economía regional. El Concurso de la Empanada Salteña genera movimiento turístico, impulsa el consumo local y fortalece a pequeños productores, cocineros y artesanos. Cafayate, en particular, se posiciona como un escenario clave para este tipo de encuentros que promueven la identidad salteña y atraen visitantes de distintos puntos del país.

Empanada salteña Foto: Instagram @lamorena.ba

Para quienes visitan la ciudad, el evento se convierte en una oportunidad única de probar empanadas auténticas, conocer recetas familiares y vivir de cerca una tradición profundamente arraigada en la cultura del norte argentino.

Una invitación abierta a celebrar lo nuestro

Con entrada libre y gratuita, el Concurso de la Empanada Salteña se presenta como una propuesta ideal para disfrutar en familia o con amigos. La mezcla de sabores, música y tradición promete una experiencia completa que va más allá de lo gastronómico y refuerza el orgullo por las raíces salteñas.

Este evento confirma que la empanada no es solo un plato típico, sino una expresión viva de la historia, el trabajo y la identidad de todo un pueblo.