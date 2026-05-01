Combinando aguas termales, vistas al Lago Salto Grande y un entorno natural Foto: Foto generada con IA Canal 26

Cuando se acerca un fin de semana largo, muchos viajeros buscan una escapada cercana que combine descanso, naturaleza y actividades para todas las edades. A unos 400 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Entre Ríos, existe un destino que gana cada vez más protagonismo en el turismo termal argentino: las Termas de Punta Viracho, un complejo que sorprende por sus vistas playeras, su entorno natural y su ambiente ideal para ir en familia o en pareja.

Ubicadas a orillas del Lago Salto Grande, estas termas ofrecen una experiencia diferente a la clásica escapada de spa. Aquí, el agua termal se fusiona con paisajes abiertos, playas de arena y propuestas recreativas que invitan a quedarse más de un día.

Punta Viracho: el complejo ideal para disfrutar del fin de semana largo en familia

El complejo termal Punta Viracho se destaca por su diseño pensado para todos los públicos. Lejos del formato exclusivo para adultos, estas termas se posicionan como una excelente alternativa para viajar con niños, ya que cuentan con piscinas de distintas profundidades y sectores especialmente preparados para el descanso y el juego.

Las Termas de Punta Viracho se posicionan como una escapada ideal para el fin de semana largos Foto: Instagram @codesal_er

Las piletas de agua termal mantienen temperaturas agradables durante todo el año, lo que convierte al lugar en una opción perfecta tanto en otoño como en invierno o primavera. Además, los espacios amplios permiten disfrutar de jornadas completas sin sensación de aglomeración, algo muy valorado durante fines de semana largos y fechas festivas.

Vistas playeras en Entre Ríos: el entorno natural del Lago Salto Grande

Uno de los grandes diferenciales de Punta Viracho es su entorno natural privilegiado. El complejo se encuentra frente al Lago Salto Grande, un espejo de agua que aporta una estética poco habitual en las termas tradicionales. Desde muchas de las piscinas se puede apreciar una postal similar a la de una playa, con arena, vegetación costera y horizontes abiertos.

Este paisaje invita no solo al relax termal, sino también a largas caminatas, mates al atardecer y momentos de desconexión total. La combinación de aguas calientes y vistas al lago convierte a Punta Viracho en uno de los secretos mejor guardados del turismo entrerriano.

Actividades recreativas y servicios disponibles en el complejo termal

Además de las piscinas termales, el complejo ofrece diversas actividades recreativas para quienes buscan algo más que descanso. Entre los servicios más destacados se encuentran:

Piscinas al aire libre y cubiertas

Sectores de hidromasaje y chorros de agua

Espacios verdes con sombra natural

Áreas de descanso con reposeras

Servicios gastronómicos y paradores cercanos

Sanitarios, vestuarios y estacionamiento

En temporada alta y fines de semana largos, suelen sumarse propuestas recreativas, lo que transforma la visita en una experiencia completa. Esto hace que Punta Viracho sea ideal tanto para una escapada romántica como para un viaje familiar de varios días.

Dónde quedan las Termas de Punta Viracho y cómo llegar desde Buenos Aires

Las Termas de Punta Viracho se encuentran en el departamento Concordia, al noreste de la provincia de Entre Ríos. Desde la Ciudad de Buenos Aires, el trayecto es de aproximadamente 400 kilómetros, con un tiempo estimado de viaje de entre 5 y 6 horas en auto.

A solo 400 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires Foto: Instagram @codesal_er

La ruta más habitual es tomar la Autopista Buenos Aires–Rosario, continuar por la Ruta Nacional 14 y luego seguir las indicaciones hacia Concordia y el Lago Salto Grande. El acceso está correctamente señalizado, lo que facilita la llegada incluso para quienes visitan la zona por primera vez.

Un destino que combina termas, playa y naturaleza

Punta Viracho se consolida como una de las mejores opciones para quienes desean escaparse de la rutina sin alejarse demasiado de Buenos Aires. Su mezcla de aguas termales, paisajes playeros y servicios completos la convierte en una elección ideal para el próximo fin de semana largo.

Si buscás un lugar diferente, relajante y con propuestas para todos, estas termas entrerrianas merecen un lugar destacado en tu lista de viajes.