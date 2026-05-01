La Fiesta Nacional de la Comida al Disco de Arado Foto: Foto generada con IA Canal 26

La Fiesta Nacional de la Comida al Disco de Arado vuelve a encender los fuegos en el corazón de las sierras de Córdoba y promete una edición histórica. Villa Yacanto se convierte nuevamente en el epicentro del sabor, la tradición y la cultura popular con la 16° edición, que se celebrará los días 1, 2 y 3 de mayo de 2026.

Con miles de visitantes cada año, este evento ya no es solo una fiesta gastronómica: es una experiencia que combina identidad argentina, recetas de autor, naturaleza y encuentros inolvidables.

Qué es la Fiesta Nacional de la Comida al Disco de Arado

La fiesta rinde homenaje a una de las formas de cocción más representativas del país: el disco de arado, símbolo del campo argentino y de la cocina criolla. Sobre el fuego de leña, cocineros de todo el país elaboran platos únicos que van desde clásicos bien camperos hasta creaciones innovadoras que sorprenden al paladar.

Cada receta es preparada en el momento, frente al público, respetando una consigna clara: todo se cocina al disco, sin atajos ni métodos modernos.

Villa Yacanto: naturaleza, sabor y tradición

Ubicada en el Valle de Calamuchita, Villa Yacanto de Calamuchita ofrece un entorno natural privilegiado. Sierras, aire puro y paisajes imponentes se combinan con un predio especialmente acondicionado para recibir a familias, turistas y amantes de la gastronomía.

Vuelve a encender los fuegos en el corazón de las sierras de Córdoba y promete una edición histórica Foto: fiestacomidaaldisco

El ambiente es familiar, seguro y al aire libre, ideal para disfrutar de largas jornadas con buena comida, música y descanso.

Competencia gastronómica y recetas de autor

Uno de los grandes atractivos de la fiesta es el campeonato nacional de comida al disco. Los cocineros compiten por el título al mejor plato, evaluados por un jurado especializado y, en muchas ediciones, también por el voto del público.

Cada stand propone una receta distinta, lo que permite al visitante recorrer sabores, compartir platos y descubrir combinaciones inesperadas. Hay opciones de carnes, guisos, pastas, verduras y hasta postres al disco.

Mucho más que comida: shows, artesanos y cultura

La Fiesta Nacional de la Comida al Disco no se vive solo con el paladar. Durante los tres días hay:

Espectáculos musicales en vivo

Danzas folklóricas y expresiones culturales

Feria de artesanos y productores regionales

Actividades recreativas para niños

Espacios de integración y participación comunitaria

Todo sucede de manera simultánea, con una dinámica que mantiene el predio activo durante toda la jornada.

En Villa Yacanto se celebrará los días 1, 2 y 3 de mayo de 2026 Foto: fiestacomidaaldisco

Una fiesta pensada para toda la familia

La organización cuida cada detalle para que sea una experiencia cómoda y accesible. El predio cuenta con servicios de higiene, atención médica, seguridad y áreas amplias para relajarse. Se recomienda asistir con reposera y vajilla reutilizable, reforzando el espíritu sustentable del evento.

Una historia que se renueva cada año

Desde sus orígenes, esta fiesta nació con una fuerte raíz cultural, buscando preservar y difundir una tradición culinaria autóctona. A lo largo de las ediciones, se convirtió en un punto de encuentro entre generaciones, cocineros, turistas y vecinos.

Cada edición suma historias, recuerdos y homenajes a quienes formaron parte del crecimiento del evento, manteniendo viva una identidad que trasciende el plato.