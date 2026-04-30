Reserva Puertos Escobar, un plan ideal para fin de semana. Foto: Instagram @puertos_escobar

Se acerca un nuevo fin de semana largo y sobran las ganas de hacer algo distinto. Lo mejor de todo es que no hace falta hacer muchos kilómetros ni planear un viaje complicado para desconectar: muy cerca de CABA hay opciones ideales para cortar con la rutina.

Entre paisajes verdes, aire libre y propuestas pensadas para bajar un cambio, aparece una escapada exprés que combina naturaleza, descanso y experiencias para relajarse sin alejarse demasiado de la ciudad. Se trata de la Reserva Puertos Escobar, un lugar poco conocido que sorprende por su entorno y tranquilidad. Te contamos cómo llegar.

Reserva Puertos Escobar, un plan ideal para fin de semana. Foto: Instagram @puertos_escobar

Reserva Puertos Escobar, un oasis natural con lagunas y carpinchos cerca de la Ciudad de Buenos Aires

La Reserva Puertos Escobar, ubicada a apenas 50 kilómetros del centro porteño y con entrada gratuita, es un espacio verde es ideal para desconectarse, caminar entre lagunas y pastizales, y cruzarse con los famosos carpinchos en libertad.

El entorno es perfecto para hacer un picnic con amigos o en familia y recorrer senderos señalizados. Además de los carpinchos, hay aves, mariposas y pequeños mamíferos que conviven en el área protegida. Es importante destacar que no se permite el ingreso con mascotas para cuidar la fauna silvestre.

Reserva Puertos Escobar, un plan ideal para fin de semana. Foto: Instagram @puertos_escobar

Aunque la entrada es libre y gratuita, es obligatorio reservar el día y horario de visita a través del sitio web oficial de la reserva. En caso de lluvias, el predio permanece cerrado para preservar los caminos y la seguridad de los visitantes.

Reserva Puertos Escobar, un plan ideal para fin de semana. Foto: Instagram @puertos_escobar

¿Qué hacer en la Reserva Puertos Escobar este fin de semana largo?

La reserva abre todos los días de 9 a 17.30. El plan ideal es llevar todo lo necesario para armar un picnic en las áreas permitidas y aprovechar para recorrer alguno de sus senderos antes o después. Hay varios caminos para elegir, según el tiempo disponible y las ganas de caminar, que permiten disfrutar del entorno natural a distintos ritmos.

Camino del Cuis: 500 metros

Camino del Carpincho: 1200 metros

Camino de la Pava del Monte: 4100 metros

Senderos internos: De las Arañas, Canelones, De los Sauces y De las Mariposas

Además, el uso de bicicletas está permitido, siempre en modalidad paseo y respetando la velocidad máxima dentro del predio.

Reserva Puertos Escobar, un plan ideal para fin de semana. Foto: Instagram @puertos_escobar

¿Cómo llegar a la Reserva Puertos Escobar desde CABA?

La Reserva Puertos Escobar se encuentra a la altura del kilómetro 45 de la Panamericana, ramal Escobar, en Belén de Escobar. Desde la Ciudad de Buenos Aires, el trayecto en auto suele llevar entre 40 minutos y una hora, dependiendo del tránsito. Además, el lugar dispone de estacionamiento propio para los visitantes.

Con un acceso simple y rápido, la Reserva Puertos Escobar se convierte en una opción ideal para quienes buscan una pausa sin alejarse demasiado de la ciudad. Ya sea para caminar, descansar o simplemente cambiar de aire, esta escapada exprés combina naturaleza y tranquilidad en un entorno cuidado. Perfecta para un fin de semana, es de esos lugares que demuestran que no hace falta viajar lejos para desconectar.