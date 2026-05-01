Fiesta de la Torta Frita y el Chocolate Caliente: cómo llegar al pueblo secreto bonaerense que explota este fin de semana
Una escapada simple, cerca y con sabor a tradición a un pequeño pueblo bonaerense a solo dos horas de Buenos Aires, con entrada gratis, propuestas al aire libre y un entorno ideal para desconectar el fin de semana.
Si estás buscando una escapada corta, económica y distinta para cortar la rutina, la Fiesta de la Torta Frita y el Chocolate Caliente aparece como uno de los planes más tentadores de la provincia de Buenos Aires. Se trata de un evento gastronómico y cultural que se realiza en un pequeño pueblo rural, ideal para viajar en el día o pasar un fin de semana largo rodeado de naturaleza, sabores tradicionales y tranquilidad absoluta.
Lo mejor: queda a solo dos horas de la Ciudad de Buenos Aires, tiene entrada gratuita y se puede llegar fácilmente tanto en auto como en transporte público.
Dónde se hace la Fiesta de la Torta Frita y el Chocolate Caliente
La celebración tiene lugar en Cazón, una localidad del partido de Saladillo conocida como “el pueblo de un millón de árboles” por su fuerte perfil forestal y ambiental. El evento se desarrolla en el Predio del Ferrocarril, ubicado sobre la Ruta Nacional 205, kilómetro 170, un punto de acceso directo y señalizado.
Cazón es un destino poco masivo, perfecto para quienes buscan escapar del ruido urbano y disfrutar del ritmo lento del interior bonaerense.
Cómo llegar a la Fiesta de la Torta Frita desde Buenos Aires
Cómo llegar en auto desde CABA
La forma más rápida y cómoda de llegar es en vehículo particular:
- Salir desde CABA por Autopista Riccheri
- Continuar por Ruta Nacional 205 en dirección a Saladillo
- Seguir hasta el km 170, donde se encuentra el acceso a Cazón
El viaje dura aproximadamente 2 horas, dependiendo del tránsito, y el camino está en buen estado durante todo el recorrido.
Tip clave: salir temprano permite aprovechar todo el día y evitar filas en horarios pico.
Cómo llegar en transporte público
Si no tenés auto, también es posible llegar combinando medios:
- Micro desde Buenos Aires a Saladillo
- Taxi o remis desde Saladillo a Cazón, un trayecto corto de pocos kilómetros
Es una opción práctica para viajar sin manejar y disfrutar del evento con tranquilidad.
Qué se puede hacer en la Fiesta
Durante las dos jornadas, la fiesta ofrece muchísimo más que gastronomía:
- Puestos de tortas fritas recién hechas
- Chocolate caliente artesanal
- Feria de artesanos
- Patio de comidas regional
- Talleres de cocina
- Shows musicales y danzas folclóricas
- Concurso a la mejor torta frita
Todo en un entorno al aire libre, ideal para ir en pareja, con amigos o en familia.
Qué más hacer en Cazón si te quedás un día extra
Además de la fiesta, Cazón tiene varios atractivos para extender la visita:
- Recorridos por viveros y quintas forestales
- Paseos en bicicleta
- Avistaje de aves en áreas naturales protegidas
- Visita al vivero municipal, uno de los más grandes de la provincia
Estas actividades convierten al pueblo en un destino perfecto para el turismo rural y el descanso.
Por qué esta fiesta es ideal para una escapada corta
- Cerca de Buenos Aires
- Entrada libre y gratuita
- Comida tradicional argentina
- Ambiente familiar y relajado
- Fácil acceso en auto o transporte público
La Fiesta de la Torta Frita y el Chocolate Caliente combina lo mejor del interior bonaerense: gastronomía simple, cultura local y naturaleza, sin necesidad de gastar de más ni viajar largas distancias.