Fiesta de la Torta Frita y el Chocolate Caliente:

Fiesta de la Torta Frita y el Chocolate Foto: Foto generada con IA Canal 26

Si estás buscando una escapada corta, económica y distinta para cortar la rutina, la Fiesta de la Torta Frita y el Chocolate Caliente aparece como uno de los planes más tentadores de la provincia de Buenos Aires. Se trata de un evento gastronómico y cultural que se realiza en un pequeño pueblo rural, ideal para viajar en el día o pasar un fin de semana largo rodeado de naturaleza, sabores tradicionales y tranquilidad absoluta.

Lo mejor: queda a solo dos horas de la Ciudad de Buenos Aires, tiene entrada gratuita y se puede llegar fácilmente tanto en auto como en transporte público.

Fiesta de la Torta Frita y el Chocolate Foto: Foto generada con IA Canal 26

Dónde se hace la Fiesta de la Torta Frita y el Chocolate Caliente

La celebración tiene lugar en Cazón, una localidad del partido de Saladillo conocida como “el pueblo de un millón de árboles” por su fuerte perfil forestal y ambiental. El evento se desarrolla en el Predio del Ferrocarril, ubicado sobre la Ruta Nacional 205, kilómetro 170, un punto de acceso directo y señalizado.

Cazón es un destino poco masivo, perfecto para quienes buscan escapar del ruido urbano y disfrutar del ritmo lento del interior bonaerense.

Cómo llegar a la Fiesta de la Torta Frita desde Buenos Aires

Cómo llegar en auto desde CABA

La forma más rápida y cómoda de llegar es en vehículo particular:

Salir desde CABA por Autopista Riccheri

Continuar por Ruta Nacional 205 en dirección a Saladillo

Seguir hasta el km 170, donde se encuentra el acceso a Cazón

El viaje dura aproximadamente 2 horas, dependiendo del tránsito, y el camino está en buen estado durante todo el recorrido.

Tip clave: salir temprano permite aprovechar todo el día y evitar filas en horarios pico.

Cazón, en la localidad de Saladillo. Foto: Facebook / Pueblos de Buenos Aires.

Cómo llegar en transporte público

Si no tenés auto, también es posible llegar combinando medios:

Micro desde Buenos Aires a Saladillo Taxi o remis desde Saladillo a Cazón, un trayecto corto de pocos kilómetros

Es una opción práctica para viajar sin manejar y disfrutar del evento con tranquilidad.

Qué se puede hacer en la Fiesta

Durante las dos jornadas, la fiesta ofrece muchísimo más que gastronomía:

Puestos de tortas fritas recién hechas

Chocolate caliente artesanal

Feria de artesanos

Patio de comidas regional

Talleres de cocina

Shows musicales y danzas folclóricas

Concurso a la mejor torta frita

Todo en un entorno al aire libre, ideal para ir en pareja, con amigos o en familia.

Qué más hacer en Cazón si te quedás un día extra

Además de la fiesta, Cazón tiene varios atractivos para extender la visita:

Recorridos por viveros y quintas forestales

Paseos en bicicleta

Avistaje de aves en áreas naturales protegidas

Visita al vivero municipal, uno de los más grandes de la provincia

Estas actividades convierten al pueblo en un destino perfecto para el turismo rural y el descanso.

Cazón, en la localidad de Saladillo. Foto: Facebook / Pueblos de Buenos Aires.

Por qué esta fiesta es ideal para una escapada corta

Cerca de Buenos Aires

Entrada libre y gratuita

Comida tradicional argentina

Ambiente familiar y relajado

Fácil acceso en auto o transporte público

La Fiesta de la Torta Frita y el Chocolate Caliente combina lo mejor del interior bonaerense: gastronomía simple, cultura local y naturaleza, sin necesidad de gastar de más ni viajar largas distancias.