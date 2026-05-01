Carlos Dileo
Por Carlos Dileo
viernes, 1 de mayo de 2026, 13:20
Fiesta de la Torta Frita y el Chocolate
Fiesta de la Torta Frita y el Chocolate Foto: Foto generada con IA Canal 26

Si estás buscando una escapada corta, económica y distinta para cortar la rutina, la Fiesta de la Torta Frita y el Chocolate Caliente aparece como uno de los planes más tentadores de la provincia de Buenos Aires. Se trata de un evento gastronómico y cultural que se realiza en un pequeño pueblo rural, ideal para viajar en el día o pasar un fin de semana largo rodeado de naturaleza, sabores tradicionales y tranquilidad absoluta.

Lo mejor: queda a solo dos horas de la Ciudad de Buenos Aires, tiene entrada gratuita y se puede llegar fácilmente tanto en auto como en transporte público.

Fiesta de la Torta Frita y el Chocolate Foto: Foto generada con IA Canal 26

Dónde se hace la Fiesta de la Torta Frita y el Chocolate Caliente

La celebración tiene lugar en Cazón, una localidad del partido de Saladillo conocida como “el pueblo de un millón de árboles” por su fuerte perfil forestal y ambiental. El evento se desarrolla en el Predio del Ferrocarril, ubicado sobre la Ruta Nacional 205, kilómetro 170, un punto de acceso directo y señalizado.

Cazón es un destino poco masivo, perfecto para quienes buscan escapar del ruido urbano y disfrutar del ritmo lento del interior bonaerense.

También podría interesarte
El Arañado se viste de tradición: tres días de fiesta gaucha con música, jineteadas y entrada gratis

El Arañado se viste de tradición:tres días de fiesta gaucha con música, jineteadas y entrada gratis

Llega el Gran Concurso de la Empanada Salteña: entrada libre, tradición viva y una fiesta para toda la familia

Llega el Gran Concurso de la Empanada Salteña:entrada libre, tradición viva y una fiesta para toda la familia

Cómo llegar a la Fiesta de la Torta Frita desde Buenos Aires

Cómo llegar en auto desde CABA

La forma más rápida y cómoda de llegar es en vehículo particular:

  • Salir desde CABA por Autopista Riccheri
  • Continuar por Ruta Nacional 205 en dirección a Saladillo
  • Seguir hasta el km 170, donde se encuentra el acceso a Cazón

El viaje dura aproximadamente 2 horas, dependiendo del tránsito, y el camino está en buen estado durante todo el recorrido.

Tip clave: salir temprano permite aprovechar todo el día y evitar filas en horarios pico.

Cazón, en la localidad de Saladillo. Foto: Facebook / Pueblos de Buenos Aires.

Cómo llegar en transporte público

Si no tenés auto, también es posible llegar combinando medios:

  1. Micro desde Buenos Aires a Saladillo
  3. Taxi o remis desde Saladillo a Cazón, un trayecto corto de pocos kilómetros

Es una opción práctica para viajar sin manejar y disfrutar del evento con tranquilidad.

Qué se puede hacer en la Fiesta

Durante las dos jornadas, la fiesta ofrece muchísimo más que gastronomía:

  • Puestos de tortas fritas recién hechas
  • Chocolate caliente artesanal
  • Feria de artesanos
  • Patio de comidas regional
  • Talleres de cocina
  • Shows musicales y danzas folclóricas
  • Concurso a la mejor torta frita

Todo en un entorno al aire libre, ideal para ir en pareja, con amigos o en familia.

Qué más hacer en Cazón si te quedás un día extra

Además de la fiesta, Cazón tiene varios atractivos para extender la visita:

  • Recorridos por viveros y quintas forestales
  • Paseos en bicicleta
  • Avistaje de aves en áreas naturales protegidas
  • Visita al vivero municipal, uno de los más grandes de la provincia

Estas actividades convierten al pueblo en un destino perfecto para el turismo rural y el descanso.

Cazón, en la localidad de Saladillo. Foto: Facebook / Pueblos de Buenos Aires.

Por qué esta fiesta es ideal para una escapada corta

  • Cerca de Buenos Aires
  • Entrada libre y gratuita
  • Comida tradicional argentina
  • Ambiente familiar y relajado
  • Fácil acceso en auto o transporte público

La Fiesta de la Torta Frita y el Chocolate Caliente combina lo mejor del interior bonaerense: gastronomía simple, cultura local y naturaleza, sin necesidad de gastar de más ni viajar largas distancias.