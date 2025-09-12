Llega la temporada de primavera: el mágico destino a pocos kilómetros de Buenos Aires para una escapada especial

Este pueblo, considerado la cuna de la tradición gaucha, combina cultura, historia y paisajes naturales. El clima templado permite disfrutar al aire libre de sus calles coloniales y sus talleres artesanales. Conocé cómo llegar para visitarlo en familia.

San Antonio de Areco, Buenos Aires. Foto: Tripadvisor.

La llegada de la primavera, con agradables temperaturas, abre la puerta para conocer rincones cercanos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entre estas atractivas opciones para una escapada, se encuentra San Antonio de Areco.

Este pueblo, considerado la cuna de la tradición gaucha, combina cultura, historia y paisajes naturales. El clima templado permite disfrutar al aire libre de sus calles coloniales, sus talleres artesanales y las estancias que rodean la zona.

San Antonio de Areco se destaca por su tradición gaucha. Foto: Tripadvisor.

Además de su belleza paisajística, San Antonio de Areco tiene un inigualable valor cultural: sus plateros son reconocidos a nivel nacional, así como la Fiesta de la Tradición, que reúne en noviembre a jinetes y bailarines para celebrar el legado criollo.

Una de las experiencias más recomendadas es recorrer la costanera del río Areco, un espacio perfecto para caminar, descansar bajo la sombra de los árboles o simplemente disfrutar del paisaje que se llena de color en primavera.

Estancias en San Antonio de Areco. Foto: Tripadvisor.

Otras de las opciones, son las estancias, donde se pueden hacer actividades campestres, degustar gastronomía y conocer de cerca el estilo de vida rural. Allí, se ofrecen cabalgatas y espectáculos folclóricos.

Por otro lado, en los museos y talleres de platería se logra apreciar el trabajo artesanal que distingue a la localidad y la convierte en un referente cultural de la provincia, ideal para visitar este época del año.

¿Cómo llegar a San Antonio de Areco?

San Antonio de Areco se encuentra en la provincia de Buenos Aires, a poco más de 110 kilómetros de la capital argentina, convirtiéndola en una opción accesible para una escapada de un día o un fin de semana.

Iglesia de San Antonio de Areco. Foto: Tripadvisor.

Por la Ruta Nacional 8, el viaje en auto desde Buenos Aires dura alrededor de dos horas. También, hay opciones de transporte público, con servicios de colectivos que conectan directamente con el pueblo.