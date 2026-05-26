Laguna El Carpincho en Junín. Foto: Wikimedia Commons

El Carpincho es un paraje ubicado a pocos kilómetros de la ciudad bonaerense de Junín, que ofrece diversos atractivos para quienes lo visitan. Entre ellos se destaca la Laguna El Carpincho, de la cual el lugar toma su nombre. Este espejo de agua posee una superficie que varía entre 400 y 550 hectáreas, con una profundidad media de 1,50 metros y una máxima de 2,5 metros. Además, mantiene una estrecha vinculación con el Río Salado y se encuentra destinada íntegramente a la actividad pesquera.

A principios de mayo, en la laguna comenzó a funcionar la primera Escuela de Pesca de la ciudad. La iniciativa, comandada por el Club de Pescadores, trata de un espacio de aprendizaje y encuentro con la naturaleza, cuyo objetivo no solo es la iniciación deportiva, sino también la formación de ciudadanos comprometidos con el cuidado de los recursos naturales.

Laguna El Carpincho: dónde queda y cómo llegar a este paraje bonaerense

Para llegar en auto a la Laguna El Carpincho desde CABA se debe tomar la Ruta Nacional 7 en dirección a Junín, hasta la Av. de Circunvalación Eva Perón, en un recorrido de alrededor de 2 horas y 59 minutos (261 km). Finalmente, seguí por la Av. de Circunvalación Eva Perón hasta llegar a tu destino, en un último tramo de unos 18 minutos (9,3 km). En total, el viaje demanda cerca de 3 horas y 24 minutos, dependiendo del tránsito.

Por qué Junín apuesta a la inclusión de los chicos en la pesca

El programa fue estructurado para fomentar una la recreación en todos los puntos de Junín, consolidando al Club de Pescadores como un punto de encuentro fundamental para la convivencia social. El espacio hace hincapié en la concientización sobre el cuidado del pejerrey, especie emblemática de las lagunas bonaerenses.

Según señalaron las autoridades, la importancia de la Escuela de Pesca radica en la posibilidad de brindar herramientas a los niños y familias para compartir, construyendo mejores espacios de convivencia para todos los juninenses.

Además, el proyecto contó con el acompañamiento municipal para formalizar la escuela. Diego Hortiguera, director de Deportes, expresó que “es muy importante acompañar estas actividades porque no solo fomentan lo deportivo, sino también el encuentro con la naturaleza y la concientización sobre el cuidado de nuestros espacios naturales”.

El objetivo es que tanto los más jóvenes como los adultos aprendan las técnicas básicas de la pesca, pero fundamentalmente que disfruten del entorno y descubran la camaradería que caracteriza al club.

Gran pique de pejerreyes: el principal atractivo para los pescadores en la laguna bonaerense

La Laguna El Carpincho vuelve a destacarse como un destino ideal para los amantes de la pesca deportiva, gracias a la recuperación del pejerrey, una de las especies más buscadas por los pescadores. Este renovado escenario no solo invita a disfrutar de jornadas al aire libre en un entorno natural único, sino que también posiciona a Junín como una propuesta cada vez más atractiva para el turismo de cercanía. Con paisajes tranquilos, buena pesca y una apuesta por la conservación, la ciudad fortalece su perfil como un lugar donde naturaleza, descanso y actividad recreativa se combinan a la perfección.

Laguna El Carpincho en Junín. Foto: Google Maps

Escuela de pesca en Junín: cómo funciona el espacio ideal para que los más chicos aprendan el deporte

Los encuentros en la laguna Laguna El Carpincho están destinados a chicos de 7 a 14 años que dan sus primeros pasos en torneos con devolución, que cuentan con un sistema de puntuación que incentiva la diversidad: el dientudo suma un punto, los bagres suman 50 y las carpas, 80.

Por otro lado, los viernes desde las 21 el espigón convoca a los adultos mayores, mientras que los sábados suelen ser territorio del semillero, donde la competencia se mezcla con aprendizaje y camaradería.

De esta manera, se les permite a quienes participen pescar con línea libre, de flote o fondo, con un máximo de dos anzuelos y carnada libre.