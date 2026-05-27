Ballena franca austral. Foto: Unsplash.

Comienza la temporada de avistaje de ballenas en la Península Valdés y la expectativa crece en el turismo local, ya que miles de personas de todo el mundo llegan a la provincia del Chubut a observar el gran espectáculo natural en la costa. Las agencias de Puerto Pirámides -el único sitio autorizado en Argentina para realizar avistajes náuticos- abrirán la agenda para las embarcaciones durante el invierno.

Además de los barcos y submarinos que salen desde la península, miles de turistas también llegan cada año a El Doradillo, un área natural protegida ubicada cerca de Puerto Madryn donde es posible observar a una infinidad de ejemplares de ballena franca austral directamente desde la costa. Gracias a la profundidad natural de sus costas, estos animales suelen acercarse a pocos metros de la playa, lo que permite observarlas totalmente gratis. Pero ¿que hay que tener en cuenta?

El Doradillo: el paraíso para ver ballenas gratis Foto: https://www.argentinavision.com/

Cuáles son las mejores formas de ver a la ballena franca austral: desde experiencias gratuitas hasta el contacto máximo con la naturaleza

La ballena franca austral llega cada año a las costas de Puerto Madryn para reproducirse, parir y criar a sus ballenatos. Estos ejemplares permanecen en el sur de la Patagonia hasta el mes de diciembre y luego comienzan su migración hacia aguas más profundas.

Durante su estadía, la región se convierte en uno de los mejores lugares del mundo para el avistaje de estos animales, con distintas alternativas para observarlos tanto desde la costa como en excursiones embarcadas.

Ballena Franca Austral

Avistaje desde la costa: una opción gratuita y accesible

Una de las formas más elegidas para ver a la ballena franca austral es desde la costa. Durante los meses de junio y julio, las aguas calmas y la cercanía de los ejemplares a la orilla permiten una visibilidad excepcional desde los acantilados y la playa.

En este período es frecuente observar a madres con sus crías descansando a pocos metros de la costa, lo que convierte la experiencia en un espectáculo natural único. Este tipo de avistaje es ideal para familias, fotógrafos y amantes de la naturaleza que buscan una experiencia tranquila y sin necesidad de embarcarse.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que la zona puede presentar temperaturas muy bajas, con vientos fríos que pueden alcanzar sensaciones térmicas de hasta 2 grados bajo cero. Por eso, se recomienda abrigarse adecuadamente y llevar bebidas calientes para mayor comodidad.

El Doradillo: el paraíso para ver ballenas gratis Foto: https://www.argentinavision.com/

Avistaje embarcado en Península Valdés

Otra de las opciones más buscadas es el avistaje embarcado dentro de la Península Valdés, un área protegida de la provincia de Chubut. Desde este punto parten gomones, barcos y otras embarcaciones autorizadas que permiten acercarse a la ballena franca austral de manera controlada, respetando estrictos protocolos de seguridad y conservación.

Estas excursiones buscan garantizar el bienestar de los animales y preservar el ecosistema marino, al mismo tiempo que ofrecen una experiencia de observación más cercana.

Los precios en 2026 para el avistaje embarcado tradicional, según la web oficial Southern Spirit, cuestan $150.000 para adultos y $75.000 para menores de entre 4 y 12 años en temporada baja ( desde el 15 de junio al 31 de agosto), mientras que en temporada alta (de septiembre a diciembre), ascienden a $195.000 y $97.500 respectivamente. Los menores de 3 años no abonan.

Avistaje en el "Yellow Submarine". Foto: captura video Instagram.com/yellowsubmarinearg

Para quienes buscan una experiencia más inmersiva, la excursión “Yellow Submarine” permite observar a las ballenas bajo el agua. En temporada baja, cuesta $225.000 para adultos y $112.500 para menores, y en temporada alta, $292.500 y $146.250.

Ya sea desde la costa o en excursiones embarcadas, el avistaje de la ballena franca austral en la Patagonia se consolida como una de las experiencias naturales más impactantes del país.