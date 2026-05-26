Exposición del Ejército Argentino frente al Edificio Libertador. Foto: argentina.gob.ar

La Ciudad de Buenos Aires volverá a ser sede de uno de los eventos patrióticos y turísticos más convocantes del año con la llegada de la Expo Ejército 2026, una propuesta con entrada libre y gratuita que reunirá vehículos militares, tanques de guerra, música en vivo y actividades para toda la familia.

La muestra se realizará del 30 de mayo al 2 de junio de 2026, entre las 10:00 y 18:00 horas, frente al Edificio Libertador, ubicado en Avenida Paseo Colón 150. El evento se desarrollará en una zona estratégica de la ciudad, muy cerca de Plaza de Mayo y Puerto Madero.

Qué se podrá ver en la Expo Ejército 2026 en Buenos Aires

Uno de los sectores más esperados por el público será el de vehículos militares y tanques de guerra, donde los visitantes podrán ingresar a distintas unidades para conocer cómo funcionan por dentro y descubrir detalles sobre el equipamiento utilizado por el Ejército Argentino.

La exposición del Ejército Argentino se desarrollará frente al Edificio Libertador, sobre Avenida Paseo Colón 150. Foto: argentina.gob.ar

Además, la Expo Ejército 2026 contará con simuladores interactivos, exhibiciones permanentes, desfiles militares, demostraciones especiales y presentaciones musicales en vivo. Las actividades estarán pensadas tanto para adultos como para chicos, con propuestas recreativas y educativas durante toda la jornada.

Cada año, miles de personas participan de esta exposición organizada por el Ministerio de Defensa y el Estado Mayor del Ejército, consolidándose como uno de los eventos más importantes del calendario patrio argentino.

Dónde queda la Expo Ejército 2026 y cómo llegar

La exposición se desarrollará frente al Edificio Libertador, sobre Avenida Paseo Colón 150, en pleno centro porteño. Gracias a su ubicación, quienes asistan también podrán aprovechar para recorrer algunos de los lugares turísticos más emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires, como Plaza de Mayo, el Casco Histórico y la zona gastronómica de Puerto Madero.

El acceso es sencillo mediante múltiples líneas de colectivo, subte y servicios de transporte público que conectan con el microcentro porteño. A continuación, los colectivos que te dejan cerca del Edificio Libertador, partiendo desde el Obelisco:

Línea 29

Línea 33

Línea 56

Línea 61

Línea 62

Línea 64

Línea 86

Línea 93

Línea 130

Línea 152

Por qué se celebra el Día del Ejército Argentino cada 29 de mayo

La Expo Ejército se realiza en el marco del Día del Ejército Argentino, que se celebra cada 29 de mayo para recordar la creación del primer cuerpo militar regular luego de la Revolución de Mayo de 1810.

No obstante, la fecha busca destacar el trabajo, la historia y preparación profesional del Ejército Argentino a lo largo de más de dos siglos de historia nacional.

La Expo Ejército se realiza en el marco del Día del Ejército Argentino, que se celebra cada 29 de mayo. Foto: argentina.gob.ar

Con entrada libre y gratuita, la Expo Ejército 2026 se presenta como una de las actividades más atractivas para disfrutar en Buenos Aires, combinando turismo, historia y entretenimiento para toda la familia.