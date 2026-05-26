Antenor, en Tomás Jofré. Foto: Facebook / Antenor.

El invierno aparece como una de las mejores épocas del año para hacer escapadas y disfrutar de la gastronomía típica de los pueblitos bonaerenses. Dentro de la provincia de Buenos Aires, hay una localidad que se destaca por sus restaurantes de campo, sus platos abundantes y su ambiente rural ideal para cortar con la rutina por un día.

Se trata de Tomás Jofré, un pequeño pueblo ubicado en el partido de Mercedes que cada fin de semana recibe visitantes que buscan buena comida, tranquilidad y paisajes campestres. La gran ventaja es que se encuentra a solo 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que el viaje en auto demanda poco más de una hora.

Tomás Jofré, pueblito bonaerense.

Durante los días fríos, el polo gastronómico de Tomás Jofré se vuelve uno de sus mayores atractivos. La mayoría de los restaurantes ofrece parrilla libre con distintos cortes de carne, además de pastas caseras y platos tradicionales ideales para combatir las bajas temperaturas. El entorno rural y el ritmo tranquilo del lugar convierten a la experiencia en un plan perfecto para disfrutar en familia o con amigos.

Escapadas en Buenos Aires: qué hacer en Tomás Jofré durante el invierno

El gran protagonista en Tomás Jofré es la comida, por lo que muchas de las actividades giran alrededor de un almuerzo bien completo. Cerca de 20 restaurantes ofrecen propuestas similares, aunque cada uno tiene su estilo: algunos cuentan con amplios salones calefaccionados y otros combinan espacios cerrados con grandes predios al aire libre.

Las entradas suelen incluir empanadas, picadas con quesos y fiambres, mientras que luego llegan las pastas caseras y la parrilla, incluidas dentro de la modalidad de tenedor libre. En muchos casos, también se suman el postre, el café e incluso tortas fritas y agua caliente para el mate, ideales para extender la sobremesa en una tarde de invierno.

Tomás Jofré. Foto: Argentina Turismo.

Más allá de la gastronomía, otro de los atractivos del pueblo está en su clásica plaza, donde suele instalarse una feria con productos regionales, artesanías, antigüedades, miel, quesos y embutidos caseros.

Cabe destacar que la actividad turística en Tomás Jofré se concentra principalmente entre viernes y domingo, además de los feriados, ya que durante el resto de la semana muchos locales permanecen cerrados.

Cómo llegar a Tomás Jofré

Para llegar a Tomás Jofré desde la Ciudad de Buenos Aires, se debe tomar el Acceso Oeste hasta la ciudad de Mercedes. Desde allí, el pueblo está ubicado a unos 15 kilómetros y el camino se encuentra señalizado. El trayecto total demanda aproximadamente una hora y media en auto.