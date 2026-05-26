Los destinos más remotos y extremos del mundo. Foto: Wikimedia Commons

Las experiencias en destinos remotos ganan cada vez más adeptos entre viajeros que buscan algo distinto: lugares donde la naturaleza se mantiene intacta y las tradiciones locales conservan su esencia. No se trata solo de viajar lejos, sino de llegar a sitios donde el recorrido en sí ya es parte de la aventura.

En ese contexto, la revista Travel + Leisure recopiló, junto a especialistas del sector, una lista de algunos de los destinos más aislados y transformadores del mundo. Entre ellos, hay uno con un fuerte vínculo con Argentina, ya que muchas de las expediciones parten desde el sur del país hacia uno de los lugares más extremos del planeta.

Desde regiones polares hasta islas prácticamente deshabitadas, estos destinos representan verdaderos desafíos logísticos: caminar entre glaciares, rastrear fauna salvaje, atravesar desiertos o descubrir culturas ancestrales. En todos los casos, la planificación previa y el respeto por el entorno son claves para disfrutar el viaje de forma segura y auténtica.

Destinos remotos del mundo: los lugares más aislados para viajar

Antártida: el continente más extremo del planeta

Considerada uno de los lugares más extremos del planeta, la Antártida no tiene población permanente y está rodeada por mares difíciles y condiciones climáticas severas. Si bien no forma parte del territorio argentino, mantiene una conexión directa con el país, ya que gran parte de los viajes se realizan desde ciudades del sur argentino.

Antártida Argentina. Foto: argentina.gob

Kevin Jackson, cofundador de EXP Journeys, explica que viajar allí implica adaptarse a un entorno donde la naturaleza impone sus propias reglas. La mayoría de las expediciones parten desde Sudamérica en barco, especialmente desde el sur argentino.

Durante la temporada 2023-2024, más de 120.000 personas visitaron el continente blanco, según datos de la IAATO. Icebergs gigantes, colonias de pingüinos y la presencia de ballenas convierten la experiencia en algo inolvidable.

Ladakh: montañas, monasterios y altura extrema en India

Ubicada en el norte de India, Ladakh se caracteriza por sus paisajes de altura, con montañas nevadas, lagos de tonos intensos y monasterios que parecen suspendidos en acantilados. Greg Pearson, CEO de Focus Point International, señala que la ciudad de Leh es el punto de partida ideal para explorar la zona.

Aunque se puede llegar en avión, muchas áreas superan los 3.350 metros de altitud, por lo que la aclimatación es fundamental. Las condiciones pueden cambiar rápidamente, por lo que la preparación es clave.

Ladakh, India. Foto: Instagram @ladakhtravel

Bwindi: el parque donde rastrear gorilas en Uganda

El Parque Nacional Impenetrable de Bwindi, en Uganda, ofrece una de las experiencias más impactantes para quienes buscan contacto directo con la vida salvaje. Según Luca Franco, fundador de Luxury Frontiers, recorrerlo implica adentrarse en un ecosistema ancestral.

El parque alberga cerca de la mitad de los gorilas de montaña del mundo. Para visitarlo, es necesario gestionar permisos y contar con guías especializados, en un viaje tan exigente como inolvidable.

Bwindi, Uganda. Foto: Instagram @bwindinationalpark

Torres del Paine: trekking y naturaleza en la Patagonia chilena

En el sur de Chile, el Parque Nacional Torres del Paine destaca por sus montañas, lagos glaciares y fauna única. Es uno de los destinos favoritos para senderismo y fotografía, gracias a sus circuitos de varios días. El clima puede cambiar de forma repentina, por lo que contar con equipamiento adecuado y medidas de seguridad es fundamental.

Pumas en libertad en el Parque Nacional Torres del Paine. Foto: EcoCamp Patagonia

Wrangell-St. Elias: el parque más salvaje de Alaska

El Parque Nacional y Reserva Wrangell-St. Elias es uno de los más grandes de Estados Unidos y se caracteriza por su inmensidad y baja presencia humana. Es ideal para quienes buscan una experiencia de naturaleza pura y sin multitudes.

Wrangell-St. Elias, Alaska. Foto: Instagram @wrangellstenps

Rapa Nui: misterio y cultura en medio del Pacífico

Conocida como Isla de Pascua, Rapa Nui se encuentra a unos 3.200 kilómetros de Sudamérica. Sus moáis y su historia la convierten en un destino único. El acceso es principalmente aéreo desde Santiago de Chile, y combina paisajes volcánicos, cultura ancestral y aislamiento.

Anakena, Isla de Pascua. Unsplash,

Isla Norfolk: historia y naturaleza en el Pacífico sur

La Isla Norfolk, territorio australiano, combina pasado histórico y entorno natural. Fue una colonia penal británica y hoy conserva sitios declarados Patrimonio de la Humanidad. Su acceso es limitado, con pocos vuelos y condiciones marítimas complejas, lo que refuerza su carácter aislado.

Isla Norfolk. Foto: Instagram @_markfitz

Costa de los Esqueletos: desierto y océano en Namibia

La Costa de los Esqueletos ofrece un paisaje impactante donde el desierto se encuentra con el mar. Barcos encallados, niebla y dunas forman un escenario único. Explorarla requiere logística especializada y, en muchos casos, vuelos guiados por expertos.

Costa de los Esqueletos, África. Foto: Instagram @hanaleytravel

Mystery Island: una isla sin habitantes en Vanuatu

Ubicada en el archipiélago de Vanuatu, Mystery Island no tiene habitantes permanentes ni infraestructura turística. Quienes llegan descubren playas vírgenes, aguas cristalinas y desconexión total, en uno de los rincones más aislados del planeta.