El bodegón de barrio con las mejores rabas, platos muy abundantes y la parrillada de mar más grande de CABA
Desde paellas y cazuelas de mariscos hasta parrilladas imponentes, los platos del lugar combinan frescura, sabor y tamaño, haciendo que un risotto para dos pueda fácilmente satisfacer a cuatro personas. Cómo llegar.
La Pescería se destaca en la escena gastronómica porteña como un restaurante especializado en pescados y mariscos que conserva el espíritu y la calidez de un clásico bodegón de barrio.
Con platos abundantes, sabores auténticos y un ambiente familiar, el lugar se convirtió en una opción ideal para quienes disfrutan de compartir una buena comida en compañía.
La Pescería: el bodegón de barrio con la parrillada de mar más grande de CABA
Ubicado sobre la Avenida Coronel Díaz, el restaurante sobresale por sus porciones generosas, pensadas para compartir y transformar cada comida en una experiencia colectiva. Desde paellas y cazuelas de mariscos hasta enormes parrilladas de mar, cada propuesta combina frescura, sabor y tamaño.
Sin embargo, la abundancia no es el único punto fuerte de La Pescería. El restaurante también construyó su reputación gracias a la calidad de sus productos y a una atención al cliente que busca cuidar cada detalle. Rabas crocantes, empanadas de salmón, pulpo y ostras gratinadas aparecen entre los platos más elogiados por quienes visitan el lugar.
“Somos La PESCERÍA, una empresa familiar dedicada a la gastronomía especializada en pescados y mariscos. Somos conocidos por la abundancia y calidad de nuestros productos. Para nosotros recibirte es abrirte las puertas de casa. Tenemos la mayor variedad de pescados, mariscos y exóticos de toda la Capital Federal. Vení a conocernos, te vamos a estar esperando”, es la descripción que tienen en su página web.
Dónde queda y cómo llegar a La Pescería
La Pescería está ubicada en Coronel Díaz 1651, CABA, y abre todos los días de 10 a 1 h (cocina de 11 a 00 h), ofreciendo la posibilidad de disfrutar de sus platos de mar en cualquier momento del día. Para llegar a La Pescería desde distintos puntos de CABA, estas son las opciones más prácticas:
- Subte: la estación más cercana es Bulnes de la Línea D, a pocas cuadras sobre Av. Santa Fe. Desde ahí caminás unos 5 minutos.
- Colectivos: pasan varias líneas por la zona, entre ellas 12, 29, 39, 64, 68, 92, 111, 128 y 152.
- Auto: está en Palermo, cerca del Alto Palermo Shopping y del Parque Las Heras, con acceso por Av. Santa Fe, Las Heras y Libertador.
Platos muy abundantes y mariscos frescos: qué pedir en este bodegón porteño
Con el espíritu de un bodegón tradicional y una carta repleta de especialidades de mar, el lugar atrae tanto por la calidad de sus platos como por la calidez de la atención.
Uno de los grandes atractivos del restaurante son sus porciones abundantes. Las paellas, cazuelas de mariscos y parrilladas de mar están pensadas para compartir y suelen alcanzar para más personas de las que detalla el menú.
Entre los platos más recomendados aparecen las clásicas rabas crocantes, las empanadas de salmón y las ostras gratinadas, además del pulpo, uno de los favoritos de quienes visitan el lugar. Todo se prepara con productos frescos y una cocina que apuesta por sabores intensos y caseros.
Cuánto cuesta comer en La Pescería: precios y propuesta gastronómica
Entre los platos destacados, se encuentran:
Entradas
- Rabas: $28.000
- Langostinos en milanesa: $23.000
- Gambas al ajillo: $28.000
Plato principal
- Abadejo: $29.000
- Brótola: $18.000
- Salmón rosado en penca: $42.000
- Trucha con crema de puerro: $33.200
- Salmón rosado con crema de camarón: $73.000
- Merluza al roquefort: $24.500
- Surubí al limón y perejil: $24.500
- Cazuela de mariscos para 4 (langostinos enteros, colita y pelados, mejillones ½ valva y pelados, calamarettes, calamar y vieyras): $82.000
- Paella para 4 (arroz amarillo con langostinos, gambas, mejillones, calamarettes, calamar y vieyras): $82.000
Especiales
- Pulpo español a la gallega: 1 tentáculo $96.000; 2 tentáculos $160.000; 3 tentáculos $240.000
- Langosta cubana entera: $150.000
- Ostras gratinadas a los 4 quesos: $21.000
La Pescería es la opción ideal para quienes buscan comida casera, abundante y de alta calidad, más que un entorno lujoso o espacioso. Es un lugar pensado para ir en grupo o en familia, con apetito y ganas de compartir grandes fuentes de mariscos y pescados.