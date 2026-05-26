La Pesceria, el bodegón de barrio con comida de mar deliciosa. Foto: Instagram/lapesceriaok

La Pescería se destaca en la escena gastronómica porteña como un restaurante especializado en pescados y mariscos que conserva el espíritu y la calidez de un clásico bodegón de barrio.

Con platos abundantes, sabores auténticos y un ambiente familiar, el lugar se convirtió en una opción ideal para quienes disfrutan de compartir una buena comida en compañía.

La Pescería: el bodegón de barrio con la parrillada de mar más grande de CABA

Ubicado sobre la Avenida Coronel Díaz, el restaurante sobresale por sus porciones generosas, pensadas para compartir y transformar cada comida en una experiencia colectiva. Desde paellas y cazuelas de mariscos hasta enormes parrilladas de mar, cada propuesta combina frescura, sabor y tamaño.

La Pesceria, el bodegón de barrio con comida de mar deliciosa. Foto: Instagram/lapesceriaok

Sin embargo, la abundancia no es el único punto fuerte de La Pescería. El restaurante también construyó su reputación gracias a la calidad de sus productos y a una atención al cliente que busca cuidar cada detalle. Rabas crocantes, empanadas de salmón, pulpo y ostras gratinadas aparecen entre los platos más elogiados por quienes visitan el lugar.

“Somos La PESCERÍA, una empresa familiar dedicada a la gastronomía especializada en pescados y mariscos. Somos conocidos por la abundancia y calidad de nuestros productos. Para nosotros recibirte es abrirte las puertas de casa. Tenemos la mayor variedad de pescados, mariscos y exóticos de toda la Capital Federal. Vení a conocernos, te vamos a estar esperando”, es la descripción que tienen en su página web.

La Pesceria, el bodegón de barrio con comida de mar deliciosa. Foto: Instagram/lapesceriaok

Dónde queda y cómo llegar a La Pescería

La Pescería está ubicada en Coronel Díaz 1651, CABA, y abre todos los días de 10 a 1 h (cocina de 11 a 00 h), ofreciendo la posibilidad de disfrutar de sus platos de mar en cualquier momento del día. Para llegar a La Pescería desde distintos puntos de CABA, estas son las opciones más prácticas:

Subte: la estación más cercana es Bulnes de la Línea D, a pocas cuadras sobre Av. Santa Fe. Desde ahí caminás unos 5 minutos.

Colectivos : pasan varias líneas por la zona, entre ellas 12, 29, 39, 64, 68, 92, 111, 128 y 152.

Auto: está en Palermo, cerca del Alto Palermo Shopping y del Parque Las Heras, con acceso por Av. Santa Fe, Las Heras y Libertador.

Platos muy abundantes y mariscos frescos: qué pedir en este bodegón porteño

Con el espíritu de un bodegón tradicional y una carta repleta de especialidades de mar, el lugar atrae tanto por la calidad de sus platos como por la calidez de la atención.

Uno de los grandes atractivos del restaurante son sus porciones abundantes. Las paellas, cazuelas de mariscos y parrilladas de mar están pensadas para compartir y suelen alcanzar para más personas de las que detalla el menú.

Entre los platos más recomendados aparecen las clásicas rabas crocantes, las empanadas de salmón y las ostras gratinadas, además del pulpo, uno de los favoritos de quienes visitan el lugar. Todo se prepara con productos frescos y una cocina que apuesta por sabores intensos y caseros.

La Pesceria queda en Palermo Foto: Instagram @lapesceriaok

Cuánto cuesta comer en La Pescería: precios y propuesta gastronómica

Entre los platos destacados, se encuentran:

Entradas

Rabas: $28.000

Langostinos en milanesa: $23.000

Gambas al ajillo: $28.000

Plato principal

Abadejo: $29.000

Brótola: $18.000

Salmón rosado en penca: $42.000

Trucha con crema de puerro: $33.200

Salmón rosado con crema de camarón: $73.000

Merluza al roquefort: $24.500

Surubí al limón y perejil: $24.500

Cazuela de mariscos para 4 (langostinos enteros, colita y pelados, mejillones ½ valva y pelados, calamarettes, calamar y vieyras): $82.000

Paella para 4 (arroz amarillo con langostinos, gambas, mejillones, calamarettes, calamar y vieyras): $82.000

Especiales

Pulpo español a la gallega: 1 tentáculo $96.000; 2 tentáculos $160.000; 3 tentáculos $240.000

Langosta cubana entera: $150.000

Ostras gratinadas a los 4 quesos: $21.000

La Pescería es la opción ideal para quienes buscan comida casera, abundante y de alta calidad, más que un entorno lujoso o espacioso. Es un lugar pensado para ir en grupo o en familia, con apetito y ganas de compartir grandes fuentes de mariscos y pescados.