La imperdible laguna para pescar pejerrey Foto: Foto generada con IA

La pesca deportiva está viviendo uno de los mejores momentos de su historia, ya que se convirtió en un momento de recreación y encanto para toda la familia. Además de estar concentrada en la provincia de Buenos Aires, se extendió a regiones como Santa Fe, Córdoba y La Pampa, varios espejos de agua comenzaron a destacarse nuevamente por la calidad y cantidad de pejerreyes que ofrecen durante esta temporada.

Uno de los sitios que más atención genera entre pescadores y familias es la laguna Benicio Delfín Pérez, ubicada en la ciudad de General Pico. Allí se pueden encontrar ejemplares de pejerrey de varios kilogramos, un entorno natural preparado para pasar el día con todas las comodidades y conectados a la naturaleza. Pero ¿cuáles son las actividades destacadas y cómo llegar?

Pesca de pejerrey. Foto: Wikimedia Commons

Dónde queda la laguna Benicio Delfín Pérez y cómo llegar desde CABA

La laguna Reserva Natural Urbana Benicio Delfín Pérez se encuentra ubicada al sudeste de la ciudad de General Pico, a unos cinco kilómetros del centro urbano.

El predio posee una extensión de 171 hectáreas y cuenta con múltiples servicios para los visitantes, entre ellos sombrillas, parrillas, bancos, sanitarios, juegos infantiles, proveeduría, iluminación y seguridad.

Para llegar desde Buenos Aires se debe tomar la Ruta Nacional 5 hasta Santa Rosa y luego continuar por rutas provinciales hacia General Pico. El trayecto en auto demanda aproximadamente entre 7 y 8 horas, dependiendo del tránsito y las paradas realizadas en el camino.

Reserva Natural Urbana Benicio Delfín Pérez Foto: Turismo General Pico

La entrada al predio es libre y gratuita, aunque las autoridades recuerdan que es obligatorio contar con el permiso de pesca correspondiente de la provincia de La Pampa para practicar la actividad.

Pesca de pejerreyes pampeanos: qué tener en cuenta antes de visitar este espejo de agua

Según pescadores y especialistas de la zona, la temporada actual presenta muy buenos resultados, con capturas de pejerreyes de alrededor de 300 gramos y otros ejemplares que superan ampliamente el kilo de peso. Desde la costa, la modalidad más efectiva suele ser la línea de fondo, especialmente utilizando mojarras vivas como carnada. Los ejemplares de mayor tamaño suelen aparecer en sectores con presencia de juncos.

En cuanto a la pesca embarcada, las condiciones dependen mucho de los días y horarios habilitados para ingresar al espejo de agua. En esos casos, algunos pescadores optan por líneas de flote o aparejos tipo paternóster para intentar mejores capturas.

La pesca está permitida durante el día, aunque está prohibida la actividad nocturna. Además, las autoridades solicitan respetar todas las normas ambientales y de seguridad vigentes dentro de la reserva.

Zona de pesca Foto: Instagram @junin24oficial

Más allá de la pesca: qué se puede hacer en la Reserva Natural Urbana Benicio Delfín Pérez

La Municipalidad de General Pico informó que la reserva permanece abierta todos los días desde las 6 de la mañana y ofrece distintas propuestas recreativas para toda la familia.

El lugar dispone de senderos para caminatas, espacios de descanso, observación de aves y un Centro de Atención al Visitante donde se puede conocer más sobre la biodiversidad local.

También se permiten actividades acuáticas sin motor bajo supervisión de guardavidas. La bajada náutica funciona los sábados, domingos y feriados nacionales entre las 13 y las 20, mientras que la navegación está habilitada en horarios específicos según el día. Durante los fines de semana, además, hay servicio de enfermería entre las 11 de la mañana y las 8 de la noche para atender cualquier eventualidad.

Desde la organización de la reserva remarcaron la importancia de cuidar el ambiente, utilizar únicamente las parrillas habilitadas para hacer fuego, evitar arrojar residuos y respetar las indicaciones del personal y los guardaparques para preservar este espacio natural de La Pampa.