Montevideo lidera el ranking del costo de vida en Sudamérica. Foto: Unsplash.

Numbeo, la mayor base de datos colaborativa del mundo sobre costo de vida, calidad de vida y otros indicadores socioeconómicos, dio a conocer su ranking anual.

En la edición más reciente, Montevideo se consolida como la ciudad con el costo de vida más alto de Sudamérica y ocupa el puesto 87 a nivel global.

De acuerdo con el índice, una persona sola necesita en promedio $39.255 mensuales para vivir en la capital uruguaya, sin contemplar el alquiler.

Una persona sola necesita en promedio $39.255 mensuales para vivir en Montevideo. Foto: Unsplash.

Aun así, Montevideo resulta un 39,9% más económica que Nueva York, ciudad que se utiliza como referencia con un índice base de 100.

De esta manera, con 57,2 puntos, Montevideo lidera el ranking sudamericano, seguida por Buenos Aires (48,8) y Caracas (43,5).

Las 10 ciudades con el costo de vida más alto del mundo en 2026

Zúrich (Suiza) – 118.5 Ginebra (Suiza) – 116.5 Basilea (Suiza) – 112.4 Lausana (Suiza) – 111.5 Lugano (Suiza) – 110.1 Berna (Suiza) – 110.0 Nueva York (Estados Unidos) – 100.0 Reikiavik (Islandia) – 98.9 Honolulu (Estados Unidos) – 98.2 San Francisco (Estados Unidos) – 97.6

Suiza, el país con el costo de vida más alto del mundo

Un dato llamativo del informe es que las seis ciudades más caras del mundo pertenecen al mismo país: Suiza, lo que evidencia el alto costo de bienes y servicios en ese territorio.

Zúrich es la ciudad con el costo de vida más alto del mundo. Foto: Unsplash.

La desventaja principal es que los gastos mensuales son elevados y, por este motivo, se necesita una planificación financiera muy precisa.

Los salarios que la gente gana en el país están entre los más altos de todo el mundo. Además, Suiza gasta mucho dinero en servicios públicos de mucha calidad para que quienes viven allí tengan una buena vida.

Puntos claves del elevado costo de vida en Suiza