Montevideo lidera el ranking del costo de vida en Sudamérica: el puesto de Buenos Aires y el país más caro del mundo
La capital de Uruguay ocupa el lugar número 87 a nivel global. Según el índice, una persona sola necesita en promedio $39.255 mensuales para vivir, sin contemplar alquiler. Curiosamente, la nación más costosa ocupa las seis primeras plazas de la lista. Conocé de cuál se trata.
Numbeo, la mayor base de datos colaborativa del mundo sobre costo de vida, calidad de vida y otros indicadores socioeconómicos, dio a conocer su ranking anual.
En la edición más reciente, Montevideo se consolida como la ciudad con el costo de vida más alto de Sudamérica y ocupa el puesto 87 a nivel global.
De acuerdo con el índice, una persona sola necesita en promedio $39.255 mensuales para vivir en la capital uruguaya, sin contemplar el alquiler.
Aun así, Montevideo resulta un 39,9% más económica que Nueva York, ciudad que se utiliza como referencia con un índice base de 100.
De esta manera, con 57,2 puntos, Montevideo lidera el ranking sudamericano, seguida por Buenos Aires (48,8) y Caracas (43,5).
Las 10 ciudades con el costo de vida más alto del mundo en 2026
- Zúrich (Suiza) – 118.5
- Ginebra (Suiza) – 116.5
- Basilea (Suiza) – 112.4
- Lausana (Suiza) – 111.5
- Lugano (Suiza) – 110.1
- Berna (Suiza) – 110.0
- Nueva York (Estados Unidos) – 100.0
- Reikiavik (Islandia) – 98.9
- Honolulu (Estados Unidos) – 98.2
- San Francisco (Estados Unidos) – 97.6
Suiza, el país con el costo de vida más alto del mundo
Un dato llamativo del informe es que las seis ciudades más caras del mundo pertenecen al mismo país: Suiza, lo que evidencia el alto costo de bienes y servicios en ese territorio.
La desventaja principal es que los gastos mensuales son elevados y, por este motivo, se necesita una planificación financiera muy precisa.
Los salarios que la gente gana en el país están entre los más altos de todo el mundo. Además, Suiza gasta mucho dinero en servicios públicos de mucha calidad para que quienes viven allí tengan una buena vida.
Puntos claves del elevado costo de vida en Suiza
- Calidad de vida: el país es famoso por su seguridad, estabilidad y sus paisajes naturales hermosos.
- Seguro de salud: el seguro médico es obligatorio y cuesta mucho, pero la calidad del sistema sanitario está entre las mejores en el mundo.
- Sistema educativo: en Suiza se puede estudiar en escuelas públicas y privadas, y la calidad de la educación es muy alta.