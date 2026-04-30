Campo La Herradura ofrece una experiencia tradicional con asado, música en vivo y actividades criollas. Foto: Viajesfotosycomidas.com.

Escaparse de la rutina sin alejarse demasiado de la ciudad es una de las tendencias que más crece en el turismo local. En ese contexto, los destinos rurales en la provincia de Buenos Aires ofrecen alternativas cada vez más buscadas por familias, parejas y jubilados que priorizan la tranquilidad, la buena gastronomía y el contacto con la naturaleza.

A apenas 60 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, en la zona de Los Cardales, se encuentra una de esas propuestas que combinan tradición, descanso y experiencia criolla: Campo La Herradura.

En Los Cardales, el turismo rural se consolida como una de las escapadas más elegidas cerca de la ciudad. Foto: Viajesfotosycomidas.com.

Campo La Herradura: un día de campo con tradición gaucha

Ubicado en un entorno natural rodeado de árboles añejos y amplios espacios verdes, este establecimiento rural lleva más de dos décadas dedicado al turismo rural.

Con un predio de 10 hectáreas y un amplio quincho de 500 metros cuadrados, el lugar conserva el espíritu del campo argentino, con una propuesta sencilla pero auténtica.

Los paseos a caballo sin costo son una de las principales atracciones para grandes y chicos. Foto: Viajesfotosycomidas.com.

La experiencia está pensada para quienes buscan desconectar del ritmo urbano y sumergirse en una jornada típica de campo: aire libre, comida casera y actividades tradicionales.

Además, el predio cuenta con amplios sectores destinados a la cría y guarda de caballos, lo que refuerza su identidad ligada a las costumbres criollas.

A solo 60 km de la Ciudad de Buenos Aires, el lugar se posiciona como una opción ideal para una escapada de fin de semana. Foto: Viajesfotosycomidas.com.

¿Qué incluye el día de campo en Campo La Herradura?

El programa comienza por la mañana y se extiende hasta la tarde, con actividades para todas las edades:

Desayuno campestre con café, leche y productos regionales.

Paseos a caballo sin costo adicional.

Almuerzo completo con empanadas, parrillada (chorizo, morcilla, pollo y carne), ensaladas y postre.

El clásico día de campo incluye desayuno, parrillada completa, merienda y bebidas en un entorno natural. Foto: Viajesfotosycomidas.com.

Bebidas incluidas durante el almuerzo.

Show musical en vivo con distintos ritmos.

Merienda tradicional con mate cocido y pastelitos.

Todo lo que ofrece el día de campo en La Herradura. Foto: Instagram / campolaherradura.

Además, el lugar ofrece juegos infantiles, espacios para actividades recreativas y la posibilidad de utilizar instalaciones como la pileta en temporada. Todo esto convierte la propuesta en una opción ideal tanto para familias con niños como para adultos mayores que buscan un plan relajado.

El predio cuenta con amplios espacios verdes, juegos infantiles y áreas recreativas para toda la familia. Foto: Viajesfotosycomidas.com.

Actividades y eventos en un entorno natural de la mano de Campo La Herradura

Más allá del clásico “día de campo”, el establecimiento también funciona como sede de distintos eventos. Desde cumpleaños y casamientos hasta encuentros corporativos, el espacio se adapta a diferentes necesidades, manteniendo siempre el enfoque en lo tradicional y lo campestre.

La posibilidad de recorrer el predio, andar a caballo o simplemente descansar bajo la sombra de los árboles suma valor a una experiencia que apunta a reconectar con lo esencial.

Además del turismo rural, el establecimiento también funciona como sede de eventos sociales y corporativos en un ambiente campestre. Foto: Viajesfotosycomidas.com.

Cómo llegar a Campo La Herradura desde CABA

En auto:

Desde la Ciudad de Buenos Aires, el acceso más directo es tomando la Panamericana ramal Campana (Ruta Nacional 9). Luego, se debe continuar hasta la salida hacia Campana / Los Cardales y seguir por la Ruta 4 o caminos internos señalizados. El trayecto total es de aproximadamente 60 km y demanda entre 1 hora y 1 hora 15 minutos, dependiendo del tránsito.

En transporte público:

Una alternativa es tomar el tren de la línea Mitre ramal Villa Ballester – Zárate hasta la estación más cercana y luego combinar con remís o taxi hacia Los Cardales.

También existen líneas de colectivos interurbanos que conectan la zona norte del conurbano con Campana y localidades cercanas, desde donde se puede completar el tramo final en transporte local.

En tiempos donde las escapadas cortas ganan protagonismo, propuestas como Campo La Herradura se posicionan como una opción accesible y atractiva. La combinación de gastronomía tradicional, actividades al aire libre y cercanía con la ciudad la convierten en un plan ideal para quienes buscan vivir, aunque sea por un día, la esencia del campo argentino.