Central Hidroeléctrica Yacyretá. Foto: Entidad Binacional Yacyretá

Paraguay marca tendencia a nivel internacional en materia de energías renovables al producir prácticamente toda su electricidad con su capacidad hidroeléctrica.

Esta producción se basa en grandes represas que garantizan una producción constante y sostenible. El país no solo cubre su consumo interno, sino que exporta el excedente a naciones vecinas.

Paraguay marcó un hito en Sudamérica: ¿cómo logró que el 100% de su electricidad sea generada con energías renovables?

La principal fuente de energía hidroeléctrica de Paraguay es Itaipú, que aporta alrededor del 80% de la generación total.

Central Hidroeléctrica Yacyretá. Foto: Entidad Binacional Yacyretá

A esta se suman Yacyretá, con cerca del 18%, y Acaray, que contribuye con el 2%.

Produce más de lo que consume: las razones de este fenómeno

Su capacidad supera ampliamente la demanda interna, lo que genera un excedente energético significativo.

Central Hidroeléctrica Yacyretá. Foto: Entidad Binacional Yacyretá

Este volumen adicional se exporta a Brasil y Argentina, convirtiendo la electricidad en una fuente relevante de ingresos.

El impacto de este avance energético en la región

Paraguay demuestra que es posible sostener una matriz eléctrica casi completamente renovable a gran escala.

Energías renovables; energía solar; energía eólica; energía hidroeléctrica Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

Este modelo contribuye a reducir emisiones y ofrece una alternativa viable frente a la dependencia de combustibles fósiles.

Los otros países que lograron la independencia energética con energías renovables

Noruega: Genera entre el 90% y 95% de su electricidad con fuente hidroeléctrica, complementada con eólica.

Nepal: Alcanza cerca del 98% de generación renovable gracias a su potencial hidroeléctrico.

Etiopía: Más del 98% de su capacidad energética proviene de energías hidroeléctrica, solar y eólica para ampliar el acceso eléctrico.