Ni Brasil ni Colombia: el país de Sudamérica que produce el 100% de su electricidad con energías renovables
Se trata de un país que basa casi toda su producción en energía hidroeléctrica. Conocé todos los detalles en la nota.
Paraguay marca tendencia a nivel internacional en materia de energías renovables al producir prácticamente toda su electricidad con su capacidad hidroeléctrica.
Esta producción se basa en grandes represas que garantizan una producción constante y sostenible. El país no solo cubre su consumo interno, sino que exporta el excedente a naciones vecinas.
Paraguay marcó un hito en Sudamérica: ¿cómo logró que el 100% de su electricidad sea generada con energías renovables?
La principal fuente de energía hidroeléctrica de Paraguay es Itaipú, que aporta alrededor del 80% de la generación total.
A esta se suman Yacyretá, con cerca del 18%, y Acaray, que contribuye con el 2%.
Produce más de lo que consume: las razones de este fenómeno
Su capacidad supera ampliamente la demanda interna, lo que genera un excedente energético significativo.
Este volumen adicional se exporta a Brasil y Argentina, convirtiendo la electricidad en una fuente relevante de ingresos.
El impacto de este avance energético en la región
Paraguay demuestra que es posible sostener una matriz eléctrica casi completamente renovable a gran escala.
Este modelo contribuye a reducir emisiones y ofrece una alternativa viable frente a la dependencia de combustibles fósiles.
Los otros países que lograron la independencia energética con energías renovables
Noruega: Genera entre el 90% y 95% de su electricidad con fuente hidroeléctrica, complementada con eólica.
Nepal: Alcanza cerca del 98% de generación renovable gracias a su potencial hidroeléctrico.
Etiopía: Más del 98% de su capacidad energética proviene de energías hidroeléctrica, solar y eólica para ampliar el acceso eléctrico.