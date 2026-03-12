Un destino ideal para jubilados Foto: Foto generada con IA

Valle Hermoso, un pintoresco pueblito de la provincia de Córdoba, es uno de los puntos del país con mayor atractivo para jubilados y adultos mayores que buscan descanso, naturaleza y un ritmo de vida más calmo.

Ubicado en el Valle de Punilla, a pocos kilómetros de La Falda y con fácil acceso desde Córdoba capital, este pueblo combina la tranquilidad de un pueblo chico, un clima templado y paisajes especiales para salir de la gran ciudad.

Valle Hermoso, Córdoba. Foto: Instagram @vallehermosoturismo

Más allá de las Sierras: conocé por qué este pueblito es el secreto mejor guardado de Córdoba

A la hora de visitar el lugar, la Reserva Natural Vaquerías aparece como un punto para visitar, con senderos de baja dificultad en medio del bosque chaqueño serrano, rodeado de flora y fauna autóctonas.

Dentro de la reserva se destacan dos atractivos naturales muy visitados: la Cascada del Ángel y la Cascada de los Helechos.

Valle Hermoso, Córdoba. Foto: Instagram @vallehermosoturismo

Además, para quienes buscan vistas panorámicas, el ascenso al cerro de la Cruz ofrece postales únicas, mientras que el arroyo Vaquerías suma una opción refrescante en los días de calor.

Sin ruidos ni multitudes: la receta de Valle Hermoso para el descanso absoluto

A la hora de descansar el cuerpo y cultivar la mente, Valle Hermoso también ofrece alternativas culturales.

Valle Hermoso, Córdoba. Foto: Instagram @vallehermosoturismo

El Paseo con Ciencia brinda un espacio interactivo para aprender de manera lúdica sobre física, astronomía y botánica, ideal para disfrutar en familia.

A esto se suma el Museo Municipal Capitán Juan de Zeballos, que cuenta con seis salas dedicadas a la arqueología, la paleontología y la historia local.

Valle Hermoso, Córdoba. Foto: Cordoba Turismo.

El recorrido se completa con el Castillo Hotel Fábrega, una construcción de principios del siglo XX que originalmente fue casco de estancia y hoy es uno de los íconos más reconocidos de la localidad.