Hoy en Córdoba se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 6° y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 11 - 27 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.

Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.

Mañana se esperan 24° de máxima, y para el Jueves el termómetro rondará los 23°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Córdoba.