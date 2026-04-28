Canal 26
Por Canal 26
martes, 28 de abril de 2026, 10:00
Villa General Belgrano, Córdoba.
Villa General Belgrano, Córdoba. Foto: villageneralbelgrano.gob.ar

Si vivís en Córdoba o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 21°. Con un cielo parcialmente nuboso, la jornada en Córdoba promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 28 de abril de 2026.

Pronóstico para hoy en Córdoba

Mañana
Soleado
Viento
Oeste 5 - 15 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
20°
Viento
Noreste 11 - 27 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
13°
Viento
Norte 9 - 19 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Córdoba se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 11 - 27 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 24° de máxima, y para el Jueves el termómetro rondará los 23°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Córdoba.

Máxima: 21°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:45
Puesta del sol18:42
Horas de luz10h 57m
Fase lunarCreciente
Iluminación91%

Radar meteorológico – Córdoba

¿Cómo estará el tiempo hoy en Córdoba?

Para este 28 de abril de 2026, el pronóstico en Córdoba indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 21°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Córdoba?

El sol sale hoy en Córdoba a las 07:45 y se pone a las 18:42, dando aproximadamente 10h 57m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Córdoba?

El índice UV máximo esperado para hoy en Córdoba es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Córdoba?

El pronóstico para hoy en Córdoba indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Córdoba?

Para este 28 de abril de 2026, los vientos en Córdoba soplarán a una velocidad de 11 - 27 km/h.

Ubicación de Córdoba

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° 11° Noreste 2 - 15 km/h 0% Nubes y claros
02:00 10° 10° Sur 4 - 12 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Sur 6 - 8 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Sureste 2 - 4 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Sur 2 - 8 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Sureste 2 - 11 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Suroeste 6 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Suroeste 7 - 14 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Oeste 5 - 15 km/h 0% Soleado
10:00 12° 12° Suroeste 2 - 11 km/h 0% Nubes y claros
11:00 15° 15° Suroeste 2 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 16° 16° Oeste 0 - 15 km/h 0% Nubes y claros
13:00 18° 18° Norte 2 - 15 km/h 0% Nubes y claros
14:00 19° 19° Noreste 3 - 16 km/h 0% Soleado
15:00 20° 20° Noreste 7 - 22 km/h 0% Soleado
16:00 21° 21° Noreste 10 - 26 km/h 0% Soleado
17:00 20° 20° Noreste 11 - 27 km/h 0% Soleado
18:00 19° 19° Noreste 6 - 25 km/h 0% Soleado
19:00 16° 16° Noreste 6 - 13 km/h 0% Soleado
20:00 15° 15° Norte 8 - 16 km/h 0% Cielo despejado
21:00 14° 14° Norte 10 - 18 km/h 0% Cielo despejado
22:00 13° 13° Norte 9 - 19 km/h 0% Cielo despejado
23:00 12° 12° Norte 7 - 17 km/h 0% Cielo despejado
24:00 11° 11° Noreste 5 - 14 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.