Pronóstico en Córdoba: cómo estará el tiempo hoy, 28 de abril de 2026
Hoy en Córdoba se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 21°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.
Si vivís en Córdoba o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 21°. Con un cielo parcialmente nuboso, la jornada en Córdoba promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 6° para este 28 de abril de 2026.
Pronóstico para hoy en Córdoba
Hoy en Córdoba se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 6° y llegará a una máxima de 21°.
Viento: 11 - 27 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.
Mañana se esperan 24° de máxima, y para el Jueves el termómetro rondará los 23°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Córdoba.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:45
|Puesta del sol
|18:42
|Horas de luz
|10h 57m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|91%
Radar meteorológico – Córdoba
¿Cómo estará el tiempo hoy en Córdoba?
Para este 28 de abril de 2026, el pronóstico en Córdoba indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 6° y una máxima de 21°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Córdoba?
El sol sale hoy en Córdoba a las 07:45 y se pone a las 18:42, dando aproximadamente 10h 57m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Córdoba?
El índice UV máximo esperado para hoy en Córdoba es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Córdoba?
El pronóstico para hoy en Córdoba indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Córdoba?
Para este 28 de abril de 2026, los vientos en Córdoba soplarán a una velocidad de 11 - 27 km/h.
Ubicación de Córdoba
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|10°
|11°
|Noreste 2 - 15 km/h
|0%
|Nubes y claros
|02:00
|10°
|10°
|Sur 4 - 12 km/h
|0%
|Nubes y claros
|03:00
|9°
|8°
|Sur 6 - 8 km/h
|0%
|Cielo despejado
|04:00
|8°
|9°
|Sureste 2 - 4 km/h
|0%
|Cielo despejado
|05:00
|8°
|9°
|Sur 2 - 8 km/h
|0%
|Cielo despejado
|06:00
|8°
|9°
|Sureste 2 - 11 km/h
|0%
|Cielo despejado
|07:00
|7°
|6°
|Suroeste 6 - 14 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|08:00
|7°
|7°
|Suroeste 7 - 14 km/h
|0%
|Nubes y claros
|09:00
|9°
|9°
|Oeste 5 - 15 km/h
|0%
|Soleado
|10:00
|12°
|12°
|Suroeste 2 - 11 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|15°
|15°
|Suroeste 2 - 14 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|12:00
|16°
|16°
|Oeste 0 - 15 km/h
|0%
|Nubes y claros
|13:00
|18°
|18°
|Norte 2 - 15 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|19°
|19°
|Noreste 3 - 16 km/h
|0%
|Soleado
|15:00
|20°
|20°
|Noreste 7 - 22 km/h
|0%
|Soleado
|16:00
|21°
|21°
|Noreste 10 - 26 km/h
|0%
|Soleado
|17:00
|20°
|20°
|Noreste 11 - 27 km/h
|0%
|Soleado
|18:00
|19°
|19°
|Noreste 6 - 25 km/h
|0%
|Soleado
|19:00
|16°
|16°
|Noreste 6 - 13 km/h
|0%
|Soleado
|20:00
|15°
|15°
|Norte 8 - 16 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|14°
|14°
|Norte 10 - 18 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|13°
|13°
|Norte 9 - 19 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|12°
|12°
|Norte 7 - 17 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|11°
|11°
|Noreste 5 - 14 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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