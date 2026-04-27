Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este lunes 27 de abril de 2026
Estado del clima
Esta mañana en Córdoba, esperamos un día mayormente despejado. El clima mostrará temperaturas mínimas alrededor de 7.3°C y máximas alcanzando 21.9°C. La humedad será alta, alrededor del 54%, lo que podría contribuir a una sensación térmica de mayor calor.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba
Por la tarde y noche, se anticipa que el cielo seguirá parcialmente despejado, permitiendo disfrutar de un agradable atardecer. Los vientos serán relativamente moderados, con una velocidad promedio de 10 km/h, aumentando ligeramente a medida que avanza el día llegando a ráfagas de hasta 23 km/h. Las condiciones generales serán ideales para actividades al aire libre, siempre y cuando se mantenga una adecuada hidratación.
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