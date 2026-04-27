Esta mañana en Córdoba, esperamos un día mayormente despejado. El clima mostrará temperaturas mínimas alrededor de 7.3°C y máximas alcanzando 21.9°C. La humedad será alta, alrededor del 54%, lo que podría contribuir a una sensación térmica de mayor calor.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Por la tarde y noche, se anticipa que el cielo seguirá parcialmente despejado, permitiendo disfrutar de un agradable atardecer. Los vientos serán relativamente moderados, con una velocidad promedio de 10 km/h, aumentando ligeramente a medida que avanza el día llegando a ráfagas de hasta 23 km/h. Las condiciones generales serán ideales para actividades al aire libre, siempre y cuando se mantenga una adecuada hidratación.