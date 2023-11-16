Alimentación saludable y sustentable: las cuatro claves para llevar una dieta responsable

Llevar una dieta equilibrada es uno de los consejos más frecuentes para mantenerse en buen estado de salud, pero lo que pocos saben es que también contribuye al planeta.

Alimentación saludable. Foto EFE.

Alimentarse saludablemente no solo ayuda a mantener el cuerpo sano, sino también a cuidar el planeta. Esto pasará si se lleva una dieta que sea responsable con el ambiente, ya que lo que comemos puede afectar negativamente al planeta.

De acuerdo con los expertos, la alimentación representa el 26% de las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que significa más de un cuarto de toda la actividad humana. Esto se debe al proceso y componentes que llevan la producción de alimentos, como el uso de pesticidas y fertilizantes, agua dulce e, incluso, el transporte de estos alimentos.

Es por ello que se debe cambiar los hábitos alimenticios si se quiere contribuir a ayudar al medio ambiente, consumiendo más alimentos de origen vegetal o de temporada, evitando el desperdicio y la comida envasada, como algunos de los puntos a mejorar.

Los alimentos subieron por encima de la inflación promedio y pega a las clases bajas. Foto: Unsplash

Cuatro claves para lograr una alimentación sostenible

Uno de los puntos a tener en cuenta es la fuente de proteína, cuyos cambios marcarían una gran diferencia en su impacto ambiental. Es por ello que los expertos recomiendan reemplazar las proteínas de origen animal por las de origen vegetal, dado que las primeras mencionadas son las de mayor impacto a nivel ambiental.

Los elementos locales y temporada son una buena opción para una alimentación más saludable y sostenible. Esto se debe a que al consumir productos locales y de temporada se evitan grandes cantidades de emisiones de carbono ocasionada por los transportes de estos.

Alimentos sostenibles. Foto: Unsplash

Además, reducir el desperdicio de alimento también ayuda a mejorar el medioambiente dado que el desperdicio representa entre el 6 y 7% de las emisiones totales producidas por el proceso de producción de alimentos.

Por último, evitar el consumo de alimentos azucarados y ultra procesados es uno de los consejos más frecuentes de los especialistas de la salud, que además de ayudar a mantener una alimentación más saludable también ayuda al cuidado del medio ambiente ya que así se evita el desecho de los envases que representan gran parte de la contaminación ambiental.