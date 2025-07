Opens in new window

Seguir moviéndose en invierno: 6 consejos para hacer actividad física con frío y no fallar en el intento

Los beneficios del ejercicio para la salud física y mental superan ampliamente las incomodidades de las bajas temperaturas y ayudan a prevenir la llamada “tristeza invernal”.

Los seis consejos para no abandonar la actividad física en invierno. Foto: Freepik.

Aunque el frío puede ser una excusa para abandonar la actividad física, mantenerse activo en invierno es fundamental. Los beneficios para la salud física y mental superan ampliamente las incomodidades de las bajas temperaturas y ayudan a prevenir la llamada “tristeza invernal”.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que los adultos realicen entre 150 y 300 minutos de actividad física moderada por semana. Sin embargo, estas pautas pueden variar según la edad y las condiciones individuales.

Seguir haciendo actividad física en invierno es muy importante para la salud, pero hay que tomar ciertos cuidados. Foto: Unsplash.

En ese contexto, Steven Erickson, médico especialista en medicina deportiva en Arizona, sostiene que el frío no debería ser una barrera para mantenerse activo. Según explica, las bajas temperaturas —siempre que no estén por debajo de cero— no representan un riesgo significativo para realizar actividades al aire libre como esquí, snowboard o senderismo.

Además, Erickson enfatiza que el clima frío no debería ser un obstáculo para hacer ejercicio. Para mantenerse activos de forma segura durante el invierno, comparte seis recomendaciones clave que ayudan a cuidar el cuerpo y evitar lesiones o malestares propios de las bajas temperaturas.

Los seis consejos para seguir haciendo ejercicio en invierno. Foto: Unsplash.

Los 6 consejos para seguir haciendo ejercicio en invierno y mantener la salud

Ponerse ropa en capas: hay que ponerse varias capas de ropa para poder quitárselas cuando el cuerpo se caliente y empiece a sudar. El experto recomienda: una tela de poliéster que permita la absorción de la humedad fuera del cuerpo, una capa más pesada, idealmente de lana, sintética o plumón, para aislar el cuerpo y atrapar el calor corporal y una de tela impermeable y transpirable para protegerse del viento, la lluvia y la nieve. Proteger los pies, cabeza y manos: es muy importante proteger las extremidades para evitar daños en la piel. Las manos, los dedos de los pies y las orejas son más susceptibles a pasar frío, por lo que es importante cubrirse con los accesorios adecuados. Estos son gorro, guantes y calzado apto para la ocasión. Usar protector solar: es importante seguir usando protector en invierno de al menos FPS 30. Tomar mucha agua: durante el invierno, la sensación de sed disminuye y es fácil olvidar tomar agua. Sin embargo, mantenerse hidratado sigue siendo fundamental, ya que el cuerpo necesita líquidos para regular la temperatura y funcionar correctamente, incluso cuando no se suda tanto como en verano. Elegir el mejor momento del día: antes de salir, hay que consultar el pronóstico del tiempo para saber con qué condiciones nos vamos a encontrar. Factores como la temperatura, el viento y la humedad pueden influir en tu rendimiento y seguridad. Mientras que en verano muchas personas entrenan al atardecer, en invierno lo ideal es aprovechar las horas del mediodía, cuando hace más calor y hay mayor luz natural. Cuidarse del frío extremo: prestar atención a los signos de congelación e hipotermia. La congelación afecta la piel y los tejidos, y puede notarse por palidez, entumecimiento y dolor. La hipotermia, más común en niños y adultos mayores, se manifiesta con temblores intensos, dificultad para hablar, descoordinación y fatiga. Ante cualquier síntoma, es clave entrar en calor y buscar ayuda médica

Ejercicio físico en invierno. Foto: Unsplash.

El invierno no tiene por qué ser sinónimo de sedentarismo. Con los cuidados adecuados, es posible mantenerse activo, saludable y con buen ánimo. El frío se enfrenta mejor en movimiento.