Por qué los cardiólogos proponen sumar el “PAP cardíaco” a los estudios de rutina de las mujeres

Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte entre las mujeres. Por qué el infarto femenino no siempre duele y cómo cuidarse, explicado por una experta.

El "PAP cardíaco" que debería sumarse a los estudios de rutina de las mujeres. Foto: Prensa

Durante años, los controles médicos femeninos se enfocaron casi exclusivamente en la salud ginecológica. Pero una tendencia médica empieza a cambiar esta lógica y propone sumar a la agenda un chequeo vital: el “PAP cardíaco”, un combo de estudios preventivos que detecta a tiempo enfermedades cardiovasculares, la principal causa de muerte en mujeres en Argentina.

Según la Sociedad Argentina de Cardiología, el 45% de las mujeres mayores de 20 años tiene algún tipo de enfermedad cardiovascular. Sin embargo, sólo un tercio lo percibe como una amenaza real. Además, los datos indican que 1 de cada 3 mujeres muere por enfermedad cardiovascular, una proporción más alta que el riesgo femenino de cáncer de mama (1 de cada 8 mujeres).

“Cuidamos a todos, pero nos olvidamos de nosotras, por eso denominé a estos estudios básicos del corazón como ‘PAP cardíaco’, ya que todas las mujeres tienen muy incorporado los estudios ginecólogos pero relegan al órgano más importante. Nuestro cuerpo merece ser escuchado antes de que sea tarde”, afirma Rosina Arbucci, médica cardióloga (MN 151192 MP 238716) que lidera el equipo diagnóstico de Bioimágenes. Y agrega: “La salud cardiovascular femenina sigue estando subdiagnosticada. Las mujeres postergan el control del corazón, y eso tiene consecuencias”.

En 2023, cerca de 100.000 personas murieron por enfermedades cardíacas en Argentina, el 30% del total de muertes. En mujeres, el diagnóstico suele llegar tarde. La menopausia, la hipertensión, el sedentarismo, el estrés crónico y los embarazos con complicaciones aumentan el riesgo, pero no siempre se contemplan en los chequeos de rutina.

A nivel mundial esta tendencia se replica, siendo las enfermedades cardiovasculares la principal causa de muerte de mujeres en todo el mundo. Según la Federación Mundial del Corazón, las pacientes siguen estando infratratadas debido a ideas erróneas y a la falta de concienciación tanto de pacientes como de médicos.

El “PAP cardíaco”: qué es y por qué puede marcar la diferencia

El protocolo propuesto incluye tres estudios fundamentales: Eco Doppler Cardíaco, Eco Doppler de Vasos de Cuello, y Eco Estrés (ejercicio de esfuerzo). Además, siempre se recomienda complementarlos con un análisis de laboratorio de rutina para poder tener una evaluación completa.

“Así como las mujeres nos hacemos el PAP ginecológico, deberíamos naturalizar el chequeo cardíaco. Es la mejor forma de prevenir infartos y enfermedades que no siempre avisan. El cuerpo no grita de un día para el otro, pero si no lo escuchamos puede ser tarde”, explica la Dra Arbucci.

Estos estudios permiten detectar alteraciones eléctricas, placas de ateroma y signos de esfuerzo cardíaco excesivo, incluso antes de que aparezcan síntomas.

Cuándo hacer los controles del corazón

La recomendación general es comenzar con los controles a partir de los 40 años, o antes si hay antecedentes familiares, hipertensión, colesterol alto o diabetes. Además es muy importante prestar atención a los avisos que da el cuerpo, ya que a diferencia del estereotipo masculino del infarto (dolor súbito en el pecho), en mujeres los síntomas suelen ser sutiles o confusos.

Cuándo consultar con un especialista:

Cansancio constante sin causa clara

Palpitaciones o sensación de opresión

Falta de aire al caminar o subir escaleras

Dolores en el pecho atípicos

Episodios de ansiedad sin explicación

5 tips para cuidar el corazón