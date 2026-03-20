Inodoro. Foto: Unsplash.

Una necesidad fisiológica de las mujeres está revolucionada con la popularidad de un nuevo dispositivo.

Se trata del artefacto femenino de micción, que permite a las mujeres hacer pis de pie, sin la necesidad de un inodoro.

Dispositivo para que las mujeres hagan pis paradas. Foto: Redes sociales

Novedoso y reversionado

A finales de los años 90, surgieron diseños modernos de silicona o plástico que revolucionaron la experiencia de la micción femenina.

Baño para hombres y mujeres. Foto: X

Sin embargo, los nuevos utensilios ofrecen una mayor higiene, comodidad y autonomía, empoderando a las mujeres para que se aventuren más allá de las limitaciones de los baños tradicionales.