Se populariza un novedoso dispositivo que permite a las mujeres hacer pis paradas
Se trata del dispositivo femenino de micción, que cada vez está más utilizado. Conocelo en la nota.
Una necesidad fisiológica de las mujeres está revolucionada con la popularidad de un nuevo dispositivo.
Se trata del artefacto femenino de micción, que permite a las mujeres hacer pis de pie, sin la necesidad de un inodoro.
Novedoso y reversionado
A finales de los años 90, surgieron diseños modernos de silicona o plástico que revolucionaron la experiencia de la micción femenina.
Sin embargo, los nuevos utensilios ofrecen una mayor higiene, comodidad y autonomía, empoderando a las mujeres para que se aventuren más allá de las limitaciones de los baños tradicionales.