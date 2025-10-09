Sin gastar de más: el protector solar liviano de toque seco que se perfila como tendencia del verano 2026

Elegir el protector adecuado para el rostro puede resultar complicado: algunos son muy pesados y dejan la piel grasosa, mientras que otros pueden ser costosos. Ahora, un nuevo lanzamiento ofrece protección efectiva a un precio accesible y sin sensación grasa, ya que se absorbe en tan solo 3 segundos.

El nuevo protector solar toque seco. Foto: Freepik.

Cuando hablamos sobre el cuidado de la piel, el protector solar es el producto más importante para mantenerla sana y retrasar los signos de envejecimiento. Sin embargo, en la práctica, sigue siendo uno de los pasos más salteados y uno de los hábitos más difíciles de adquirir.

Si bien este producto suele asociarse al verano, pileta o vacaciones, los rayos UV nos acompañan durante todo el año, incluso al salir a la calle, manejar, o trabajar en espacios donde entra la luz exterior. La protección solar es esencial y debe formar parte de nuestra rutina diaria.

La incomodidad de la textura es la principal barrera para su uso regular del protector solar. Texturas densas, sensaciones pegajosas y la idea de que “cuidarse del sol es incómodo” hicieron que, durante años, la aplicación de este producto se piense únicamente en un momento estacional, como el verano.

Protector solar. Foto: Unsplash

Para mayor comodidad y adaptación al uso, muchas personas buscan una sensación liviana, textura fresca, rápida absorción y que se adapte sin esfuerzo a nuestra rutina diaria. Esa ligereza y comodidad de uso es la que convierte un producto en hábito, la que invita a repetir el uso día a día hasta que se vuelve parte natural del cuidado personal. La protección solar, entonces, debería sentirse igual: liviana, simple e hidratante.

El nuevo protector solar de L’Oréal que va a ser tu favorito

L’Oréal Paris, la marca Nº1 de belleza a nivel mundial, presenta su nuevo protector solar UV Defender Aquafusion que es ligero como el agua y está pensado para integrarse naturalmente en la rutina diaria de skincare y convertirse en un aliado clave para proteger la piel sin complicaciones:

UV Defender Aquafusion ($19.900) presenta una textura Aqua Gel, ligera y que se absorbe en tan solo 3 segundos, brindando una protección eficaz contra los rayos UVA, UVB y rayos UV de largo alcance, resistente al agua y a la transpiración, con un acabado de anti brillo hasta 12 horas.

No deja residuos ni sensación grasosa, por lo que su fórmula se vuelve ideal para todos los tipos de piel, incluso pieles masculinas.

L´Oreál Paris-UV Defender Aqua Fusion. Foto: Prensa.

Así, protegerse del sol es simple, fresco y natural. El nuevo UV Defender Aquafusion hace que el cuidado sea más fácil y que adoptar el paso del protector solar en la rutina diaria de cuidado sea infalible.

La piel glowy es tendencia este 2025: 4 consejos para conseguir ese brillo tan deseado

El efecto glow en la cara, o piel glowy, se refiere a una piel radiante, saludable y llena de vida, que destaca por su luminosidad natural, textura suave y apariencia hidratada. Más que una moda pasajera, este aspecto refleja bienestar real y se puede lograr de forma natural, sin necesidad de maquillaje, siguiendo algunos consejos simples.

“Para lograr una piel radiante, es fundamental seguir ciertos cuidados básicos: mantener una alimentación equilibrada, donde predominen frutas, verduras, lácteos y pescado, mientras se moderen los embutidos, las grasas y los azúcares. Además, es clave consumir al menos dos litros de agua al día”, explica la Dra. Anabela Ielardi (MN 133242), dermatóloga especializada en medicina estética y coordinadora del área de Dermatología en Clínica DIM.

La especialista agrega que también es fundamental evitar el cigarrillo, moderar el consumo de alcohol, realizar actividad física y cuidar la exposición al sol. “Aunque la exposición al sol es necesaria para una buena salud, debe hacerse en horarios prudentes: antes de las 11 de la mañana o después de las 4 de la tarde, y siempre acompañada de fotoprotección, con un factor mínimo de 30 y preferentemente de 50 o más”, señala.

La piel glowy es tendencia. Foto: Pinterest.

Una vez que se adoptan estos hábitos saludables para la piel y el bienestar general, es muy importante dar un paso más e incorporar una rutina de cuidado facial adecuada a cada tipo de piel, fundamental para realzar ese glow natural.

“No sirve de nada hacerse un tratamiento estético si luego en casa se usan cremas comunes y no se realiza una limpieza adecuada”, explica Ielardi. Por eso, además de mantener buenos hábitos,es fundamental sumar una rutina de limpieza correcta. Pero, ¿qué debe incluir esta rutina para potenciar ese glow tan deseado?

Los 4 tips para conseguir una piel luminosa