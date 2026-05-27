Ideal para personas mayores de 55 años: el ejercicio que podés hacer desde tu casa para fortalecer piernas, glúteos y abdomen
Este movimiento, que usa únicamente el propio peso del cuerpo, permite trabajar varios grupos musculares al mismo tiempo y se transformó en una de las rutinas más recomendadas. También, ayuda a optimizar movimientos cotidianos como subir escaleras, levantar objetos o agacharse.
Entrenar en casa dejó de ser una alternativa improvisada para convertirse en uno de los hábitos más elegidos por quienes buscan mejorar su salud física sin gastar dinero en gimnasios ni equipamiento costoso. En ese contexto, existe un ejercicio simple, efectivo y al alcance de cualquiera que sobresale por encima del resto: la sentadilla con peso corporal.
Este movimiento, que utiliza únicamente el propio peso del cuerpo, permite trabajar varios grupos musculares al mismo tiempo y se transformó en una de las rutinas más recomendadas para fortalecer piernas, glúteos, abdomen y espalda baja desde cualquier espacio del hogar.
El ejercicio que activa todo el cuerpo sin necesidad de máquinas
La sentadilla con peso corporal es considerada uno de los ejercicios más completos porque activa grandes grupos musculares de forma simultánea. Esa combinación no solo ayuda a ganar fuerza y resistencia, sino que también favorece el aumento de masa muscular y mejora el gasto energético durante el entrenamiento.
Además de fortalecer el tren inferior, este movimiento exige estabilidad y control del abdomen, lo que contribuye a mejorar la postura corporal y la movilidad general. Al tratarse de un ejercicio funcional, también ayuda a optimizar movimientos cotidianos como subir escaleras, levantar objetos o agacharse.
Los principales beneficios de la sentadilla con peso corporal
- Ayuda a mejorar el equilibrio y la estabilidad
- Favorece el crecimiento muscular en piernas y glúteos
- Fortalece la zona media del cuerpo
- Mejora la postura corporal
- Puede adaptarse a distintos niveles físicos
Cómo hacer correctamente una sentadilla con peso corporal
La técnica resulta crucial para evitar molestias y aprovechar correctamente el ejercicio. Una mala ejecución puede generar tensión innecesaria en las rodillas o la espalda. El paso a paso para hacerla de forma correcta:
- Colocar los pies a la altura de los hombros
- Mantener la espalda recta durante todo el movimiento
- Flexionar las rodillas sin que sobrepasen demasiado la punta de los pies
- Activar el abdomen para mantener estabilidad
- Descender lentamente y volver a subir de forma controlada
Cómo incorporar las sentadillas a una rutina diaria
Las sentadillas pueden utilizarse como ejercicio principal o combinarse con otros movimientos para crear una rutina más completa. Las recomendaciones de los especialistas:
- Realizar 3 series de entre 12 y 15 repeticiones
- Descansar entre 30 y 60 segundos entre cada serie
- Priorizar la técnica antes de aumentar velocidad o cantidad
No obstante, pueden combinarse con ejercicios como: desplantes, flexiones, planchas o saltos, que permiten trabajar más zonas musculares y volver el entrenamiento más dinámico.
Variantes para aumentar la masa muscular
Cuando la sentadilla tradicional deja de representar un desafío, es posible aumentar la intensidad mediante variantes más exigentes o agregando peso casero. Por ejemplo:
- Cambios en la apertura de pies para activar distintos músculos
- Sentadillas búlgaras utilizando una silla
- Sentadillas con mochila cargada con libros
- Sentadillas con salto para trabajar potencia y explosividad
De esta manera, aumentar la dificultad de forma progresiva ayuda a mantener el estímulo muscular y evita el estancamiento físico.