El ejercicio que podés hacer desde tu casa para fortalecer piernas, glúteos y adbomen. Foto: Magnific

Entrenar en casa dejó de ser una alternativa improvisada para convertirse en uno de los hábitos más elegidos por quienes buscan mejorar su salud física sin gastar dinero en gimnasios ni equipamiento costoso. En ese contexto, existe un ejercicio simple, efectivo y al alcance de cualquiera que sobresale por encima del resto: la sentadilla con peso corporal.

Este movimiento, que utiliza únicamente el propio peso del cuerpo, permite trabajar varios grupos musculares al mismo tiempo y se transformó en una de las rutinas más recomendadas para fortalecer piernas, glúteos, abdomen y espalda baja desde cualquier espacio del hogar.

El ejercicio que activa todo el cuerpo sin necesidad de máquinas

La sentadilla con peso corporal es considerada uno de los ejercicios más completos porque activa grandes grupos musculares de forma simultánea. Esa combinación no solo ayuda a ganar fuerza y resistencia, sino que también favorece el aumento de masa muscular y mejora el gasto energético durante el entrenamiento.

La sentadilla con peso corporal es uno de los ejercicios más completos porque activa grandes grupos musculares. Foto: Magnific

Además de fortalecer el tren inferior, este movimiento exige estabilidad y control del abdomen, lo que contribuye a mejorar la postura corporal y la movilidad general. Al tratarse de un ejercicio funcional, también ayuda a optimizar movimientos cotidianos como subir escaleras, levantar objetos o agacharse.

Los principales beneficios de la sentadilla con peso corporal

Ayuda a mejorar el equilibrio y la estabilidad

Favorece el crecimiento muscular en piernas y glúteos

Fortalece la zona media del cuerpo

Mejora la postura corporal

Puede adaptarse a distintos niveles físicos

Cómo hacer correctamente una sentadilla con peso corporal

La técnica resulta crucial para evitar molestias y aprovechar correctamente el ejercicio. Una mala ejecución puede generar tensión innecesaria en las rodillas o la espalda. El paso a paso para hacerla de forma correcta:

Colocar los pies a la altura de los hombros Mantener la espalda recta durante todo el movimiento Flexionar las rodillas sin que sobrepasen demasiado la punta de los pies Activar el abdomen para mantener estabilidad Descender lentamente y volver a subir de forma controlada

La técnica resulta crucial. Una mala ejecución puede generar tensión innecesaria en las rodillas o la espalda. Foto: Magnific

Cómo incorporar las sentadillas a una rutina diaria

Las sentadillas pueden utilizarse como ejercicio principal o combinarse con otros movimientos para crear una rutina más completa. Las recomendaciones de los especialistas:

Realizar 3 series de entre 12 y 15 repeticiones

Descansar entre 30 y 60 segundos entre cada serie

Priorizar la técnica antes de aumentar velocidad o cantidad

No obstante, pueden combinarse con ejercicios como: desplantes, flexiones, planchas o saltos, que permiten trabajar más zonas musculares y volver el entrenamiento más dinámico.

Variantes para aumentar la masa muscular

Cuando la sentadilla tradicional deja de representar un desafío, es posible aumentar la intensidad mediante variantes más exigentes o agregando peso casero. Por ejemplo:

Cambios en la apertura de pies para activar distintos músculos

Sentadillas búlgaras utilizando una silla

Sentadillas con mochila cargada con libros

Sentadillas con salto para trabajar potencia y explosividad

De esta manera, aumentar la dificultad de forma progresiva ayuda a mantener el estímulo muscular y evita el estancamiento físico.