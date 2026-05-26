Especialistas recomiendan aumentar el consumo de proteínas de calidad para preservar la masa muscular después de los 50 años. Foto: Freepik.

En los últimos años, las proteínas dejaron de ser un tema exclusivo del deporte y comenzaron a ocupar un lugar central dentro de la alimentación saludable. Cada vez más estudios científicos destacan su importancia para preservar la masa muscular, fortalecer tejidos y acompañar el funcionamiento del organismo, especialmente después de los 50 años.

El interés crece en un contexto donde el envejecimiento poblacional y las enfermedades crónicas obligan a prestar mayor atención a la calidad nutricional de los alimentos cotidianos. Según datos difundidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), mantener una adecuada ingesta de proteínas de alto valor biológico resulta clave para prevenir la pérdida muscular asociada a la edad.

Expertos destacan que incorporar proteínas en la dieta diaria puede mejorar la recuperación muscular y la sensación de saciedad. Foto: Freepik.

Además, el informe Global Nutrition Report 2021 advirtió que más del 10% de la población mundial no consume las cantidades necesarias de proteínas, una situación que impulsó la aparición de productos fortificados y nuevas alternativas alimentarias.

Frente a este escenario, especialistas destacaron tres alimentos ricos en proteínas que se caracterizan por ser completos, versátiles y fáciles de incorporar a la dieta diaria.

Tres alimentos ricos en proteínas que los mayores de 50 deberían sumar a su alimentación

1 Huevos: una de las proteínas más completas y accesibles

Para muchos nutricionistas, el huevo continúa siendo uno de los alimentos más eficientes desde el punto de vista nutricional. Cada unidad aporta aproximadamente seis gramos de proteína y alrededor de 70 calorías, además de vitaminas y minerales esenciales como vitamina D, vitamina B12 y riboflavina.

Los huevos aportan proteínas completas, vitaminas y aminoácidos esenciales con pocas calorías. Foto: Unsplash

“Obtienes mucha proteína por pocas calorías”, señaló Bethany Doerfler, integrante de la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern, en declaraciones publicadas por The New York Times.

Otro de sus beneficios es su calidad proteica. Según explicó Sapna Batheja, “los huevos contienen los nueve aminoácidos esenciales que el cuerpo no puede producir por sí solo, lo que los hace especialmente valiosos”. Los especialistas también destacan su practicidad, ya que pueden consumirse de múltiples maneras y transportarse fácilmente cuando están cocidos.

2. Yogur: proteínas, calcio y bacterias beneficiosas

El yogur es otro de los alimentos recomendados por expertos para sumar proteínas de buena calidad a la alimentación diaria. Con más de 4.000 años de historia, este alimento fermentado combina proteínas, calcio, grasas saludables y microorganismos beneficiosos para el sistema digestivo.

El yogur combina proteínas de alto valor biológico con calcio y bacterias beneficiosas para la salud digestiva. Foto: Freepik.

El yogur es fuente de proteínas de alto valor biológico, ricas en aminoácidos esenciales como la leucina, clave para la síntesis de enzimas, el mantenimiento de tejidos y la recuperación muscular.

Además, aporta fósforo, potasio, magnesio y vitaminas del grupo B. Según los especialistas, unos 100 gramos de yogur natural entero contienen aproximadamente cuatro gramos de proteína. En dietas hipocalóricas ayudan a aumentar la saciedad, lo que puede colaborar en el control del peso.

3. Microalgas: la proteína del futuro que ya se consume

Las microalgas comenzaron a ganar protagonismo dentro de la alimentación saludable y sustentable gracias a su elevado contenido nutricional.

Las microalgas, como la Spirulina, ganan protagonismo por su aporte proteico y sus beneficios nutricionales. Foto: Freepik.

Variedades como la Spirulina contienen proteínas completas comparables a las de origen animal y pueden alcanzar hasta un 70% de proteína sobre su peso seco. Son una alternativa viable para personas con dietas basadas en plantas. señaló Facundo Pereyra.

Los expertos remarcan además que las microalgas aportan omega 3, hierro y compuestos antioxidantes beneficiosos para la salud ocular, cognitiva y digestiva, especialmente en adultos mayores. Actualmente pueden encontrarse en polvo, cápsulas o tabletas y suelen incorporarse en licuados, sopas, yogures, ensaladas o postres.

Cada vez más investigaciones apuntan a que una alimentación rica en proteínas de calidad puede marcar diferencias importantes en la salud y la calidad de vida, especialmente a partir de los 50 años, cuando el organismo comienza a perder masa muscular de manera natural.