Cuidado con las sobras del arroz cocido: los peligros de guardarlo de un día para otro

Este alimento puede fomentar la proliferación de las bacterias dañinas, sobre todo de la Bacillus cereus.

El cuidado con el arroz cocido Foto: Freepik

Un alimento noble y versátil, que se encuentra presente en todas las cocinas, es el arroz. El problema con este grano está en su almacenamiento: si se guarda de forma incorrecta, puede provocar el denominado “síndrome del arroz recalentado”.

Se trata de una intoxicación alimentaria causada por la bacteria Bacillus cereus, la cual aparece con frecuencia en los productos ricos en almidón como el arroz o la pasta.

Arroz. Foto: Unsplash

Alerta intoxicación

El Bacillus cereus es una bacteria que puede contaminar los alimentos y que en sus consumidores produce dos tipos de intoxicaciones alimentarias: diarreica y emética.

Los síntomas de dicha intoxicación son los siguientes: náuseas, vómitos, diarrea y dolores abdominales. Estos generalmente se desarrollan dentro de las 6 a 15 horas después de haber consumido el arroz contaminado y pueden durar hasta 24 horas.

Estudios mostraron que el arroz almacena una cantidad importante de microplásticos. Foto: Unsplash.

Un simple descuido, como dejar el arroz cocido fuera de la heladera durante un tiempo prolongado, puede dar lugar a la proliferación masiva de esta peligrosa bacteria en el plato.

Lo recomendable es guardar el arroz cocido en la heladera para que los granos no alcancen la temperatura ambiente, evitando, de esta manera, la proliferación. Para volver a calentarlo, se deberá utilizar una sartén para llegar a una buena temperatura y matar las posibles bacterias que allí se encuentren.

Se terminó el misterio: hay un tipo de arroz que es el más saludable de todos

El arroz es un cereal considerado alimento básico en muchas gastronomías del mundo.​ Este grano es muy accesible y fácil de encontrar, ya que crece en varios países del mundo y sus variedades pueden ser encontradas durante todo el año. Ahora bien, una de las incógnitas más frecuente es: ¿cuál es más saludable: el blanco o el integral?

Día mundial de Arroz. Foto: Unsplash

Por un lado, el arroz integral está compuesto por salvado (entre un 6 a 7%), un embrión (entre un 2 a 3%) y un endospermo (alrededor del 90%), a lo que se debe su apariencia es medio marrón. Mientras que, el arroz blanco, también conocido como pulido, está compuesto principalmente endospermo almidonado, y ese pulido provoca una pérdida de nutrientes y la apariencia blanca.

El arroz integral se caracteriza por tener más nutrientes que el arroz blanco. Algunos estudios sugieren que el arroz integral podría considerarse como un alimento “antidiabético, anticolesterol, cardioprotector y antioxidante”. Esto se debe a la presencia de diversos fitoquímicos.

Día mundial de Arroz. Foto: Unsplash

En cuanto al valor nutricional, según la tabla de composición de alimentos, 100 g de arroz integral contienen 367 Kcal; mientras que 100 g de arroz blanco contienen 347 calorías.