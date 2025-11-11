Secreto gastronómico: cómo cocinar el brócoli para conservar sus nutrientes más valiosos

A la hora de tener una dieta saludable, este alimento es un gran aliado a tener en cuenta. Te contamos varias formas de prepararlo.

El ingrediente de cocina que se utiliza para lavar el brócoli. Foto: Unsplash

El brócoli es una verdura que tiene diferentes beneficios para la salud. No solo tiene un sabor delicioso, sino que también es una fuente de vitaminas y minerales que mejoran el organismo y, además, posee un bajo aporte calórico.

Dentro de sus beneficios, este vegetal ayuda a reducir el colesterol, protege el corazón y es desintoxicante. Además, tiene calcio, fibra y hierro. Por eso, una buena cocción, es un fundamental para mantener de la mejor manera sus propiedades y nutrientes.

Brócoli - propiedades

La forma más común de prepararlo es hervirlo por cuatro o cinco minutos. Por otra parte, es ideal que en el momento de elegir el brócoli se vea que su color tenga un verde intenso.

¿Cómo cocinar brócoli?

Hay varios consejos para cocinar esta verdura de la mejor manera posible:

Colocar gotas de limón o vinagre en el agua hirviendo para quitarle el olor.

en el agua hirviendo para quitarle el olor. Pasarlo por agua fría y escurrirlo una vez retirado de la olla para mantener el color.

y escurrirlo una vez retirado de la olla para mantener el color. Si bien el tiempo de cocción puede variar según la forma que uses, lo más común es, en general, que sea de cinco minutos .

. Por su parte, los tallos del brócoli pueden ser muy beneficiosos porque contienen altos niveles de fibra.

pueden ser muy beneficiosos porque contienen Cocinarlo frito o a la plancha es otra opción que existe. Lo ideal sería saltearlo y taparlo para no perder el vapor.

es otra opción que existe. Lo ideal sería saltearlo y taparlo para no perder el vapor. En caso de querer cocinar el brócoli en el microondas, lo más recomendable es hacerlo durante siete minutos.

El brócoli puede saltearse. Foto Unsplash.

En resumen, lo principal, es cocinar esta verdura respetando los tiempos porque en caso de pasarse, es muy probable que se pierdan varios nutrientes que pueden ayudar a mejorar nuestra salud y el bienestar del organismo.