Para los que aman los snacks ¡una versión a todo color y sabor! Foto: Ph Freepik

Para los que buscan variar y probar otras verduras, hoy hay una gran oportunidad para hacer una receta con pocos pasos, saludable ¡y colorida! La remolacha es rica en hierro y también una fuente de ácido fólico que nos aporta antioxidantes y favorece la circulación sanguínea.

En el caso de la zanahoria, ideal para comerla en ensaladas, cocida, hervida ¡y más! Es un tubérculo que tiene betacarotenos, es rica en vitamina A, nos aporta fibra y antioxidantes. Nos ayuda a cuidar la piel, la vista y también a mejorar la digestión.

Esta receta tiene pocos trucos, pero al respetarlos, ¡los resultados serán óptimos! Lo mejor es cortarlos bien finitos, con mucho cuidado, y con la ayuda de una mandolina podemos tener los vegetales bien cortados. Estas láminas finitas se pueden cocinar al horno, fritas o hasta con la air fryer. Solo hay que controlar que no se quemen, ni amontonarlas.

Las zanahorias ¡una delicia para hacerla chip! Foto: Hay miles de formas de probar hacer los chips

La preparación de hoy es casera, saludable y sin conservantes. Antes de llevar las láminas al horno, se recomienda secarlas un poco con papel de cocina para eliminar el exceso de humedad.

La cocción debe hacerse con el horno previamente precalentado, a una temperatura de entre 160 y 180 °C. Además, es importante acomodar las láminas separadas entre sí para evitar que se peguen o se amontonen.

A mitad de la cocción, conviene darlas vuelta para que se cocinen de manera pareja. Una vez listas, hay que dejarlas enfriar unos minutos: ese paso es clave para que queden bien crocantes.

¿Cómo se pueden sazonar los chips?

Si te gustan las especias, podés agregarle provenzal en polvo, pimentón, ajo en polvo, sal, pimienta, orégano ¡acá hay que habilitar el paladar para condimentar a gusto!

Los chips de zanahoria se pueden hacer bien finitos, con la ayuda de la mandolina o un pelapapas Foto: Ph Freepik

A la hora de servir los chips, podemos acompañarlos con mayonesa casera, lactonesa y hummus. Comer rico y sano ¡es súper factible!

Esta es una receta ideal para incorporar con más frecuencia la remolacha y la zanahoria, los chips de verduras son una alternativa saludable, crocante y fácil de preparar en casa. Recordá que el secreto está en el corte fino, la cocción pareja y evitar el exceso de humedad. Una opción de snack saludable y sin frituras.

Ingredientes para hacer los chips

2 zanahorias medianas

2 remolachas

Paso a Paso para hacer unos chips deliciosos ¡y crocantes!

Lavar muy bien las verduras, pelarlas Con la ayuda de una mandolina cortar en lonjas finas, reservar Precalentar el horno y preparar una placa con papel de horno, acomodar los chips sin que se toquen y que estén secos Sazonar y llevar al horno a 180 grados a 2 minutos reloj y voltear Controlar por 8 minutos e ir girando, luego que se cumpla el tiempo y estén cocidos, sacarlos del horno y dejar que se enfríen

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