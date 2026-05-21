Empanadas al horno con la misma textura que las fritas: cómo hacer para que te queden con el mismo aspecto y sabor sin el exceso de aceite
Esta comida es un clásico en la mesa de los argentinos y se puede hacer de distintas formas y rellenos. Cómo hacer para que te queden crocantes sin utilizar mucho aceite.
Las empanadas al horno son un clásico en la mesa argentina, aunque muchos creen que pierden la textura y el sabor que le da la fritura. Sin embargo, existe una técnica que permite que queden con el mismo aspecto y gusto que las fritas, pero sin el exceso de aceite.
Antes de mandarlas al horno, que debe estar a una temperatura adecuada, se deben pincelar con una mezcla especial. De esta forma, las empanadas saldrán del horno crocantes, brillantes y además saludables, perfectas para quienes eligen comer más sano sin dejar de lado el sabor.
¿Cómo hacer las empanadas al horno con textura crocante?
- Armar las empanadas con el relleno elegido.
- Colocarlas en una bandeja con un chorrito de aceite para que no se peguen.
- Batir 1 yema de huevo y agregarle una cucharadita de leche o agua.
- El secreto: pincelar las empanadas con la mezcla anterior.
- Llevarlas a un horno precalentado a 200 °C durante 20 a 25 minutos, hasta que estén infladas y doradas.
- Dejar reposar 5 minutos antes de comerlas.
Empanadas de atún: fáciles y deliciosas en solamente 15 minutos
Las empanadas de atún son especiales para preparar cuando uno no tiene mucho tiempo, ya que no requieren de mucha preparación: simplemente se necesitan algunos ingredientes, un horno caliente y listo. Además, son livianas y llenadoras.
Esta versión puede hacerse con tapas integrales o incluso sin gluten, para aquellos que comen sin TACC. Además, podés preparar el relleno con anticipación y guardarlo en la heladera. Si buscás un toque picante y diferente, el ají molido será ideal para esta receta. Ya sea como entrada o plato principal, se trata de una comida versátil y celebrada por los comensales.
Ingredientes para hacer empanadas de atún
- 2 latas de atún al natural o en aceite (bien escurrido)
- 1 cebolla grande
- 1 morrón rojo o verde (opcional)
- 2 huevos duros
- 2 cucharadas de puré de tomate o tomate triturado
- 1 cucharadita de pimentón dulce
- Sal y pimienta a gusto
- 1 chorrito de aceite de oliva o girasol
- Aceitunas verdes picadas o pasas de uva (Opcional)
- 1 huevo batido para pincelar (si se cocinan al horno)
- 12 tapas para empanadas (de hojaldre o criollas, según preferencia)
Paso a paso para hacer las mejores empanadas de atún
- En una sartén con un poco de aceite, saltear la cebolla picada finamente y el morrón hasta que estén tiernos.
- Luego, agregar el puré de tomate y cocinar unos minutos más. Condimentar con sal, pimienta y pimentón.
- Incorporar el atún escurrido y desmenuzado. Mezclar bien para integrar todo. Cocinar unos minutos más a fuego bajo para que se mezclen los sabores.
- Una vez realizada la mezcla, retirar del fuego y dejar que se enfríe un poco. Luego, agregar los huevos duros picados y, si querés, aceitunas o pasas.
- Colocar una cucharada del relleno en el centro de cada tapa. Cerrar con repulgue (o con un tenedor) y colocar en una bandeja aceitada si van al horno.
- Si deseas hacerlas al horno, pincelar con huevo batido y hornear a 200 °C por unos 20-25 minutos o hasta que estén doradas. En el caso de querer freírla, sumergir en abundante aceite caliente hasta que estén doradas y crujientes. Escurrir en papel absorbente.