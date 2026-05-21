Empanadas al horno con la misma textura que las fritas:

Cómo hacer que tus empanadas al horno tengan la misma textura que las fritas. Foto: Freepik

Las empanadas al horno son un clásico en la mesa argentina, aunque muchos creen que pierden la textura y el sabor que le da la fritura. Sin embargo, existe una técnica que permite que queden con el mismo aspecto y gusto que las fritas, pero sin el exceso de aceite.

Antes de mandarlas al horno, que debe estar a una temperatura adecuada, se deben pincelar con una mezcla especial. De esta forma, las empanadas saldrán del horno crocantes, brillantes y además saludables, perfectas para quienes eligen comer más sano sin dejar de lado el sabor.

¿Cómo hacer las empanadas al horno con textura crocante?

Armar las empanadas con el relleno elegido.

Colocarlas en una bandeja con un chorrito de aceite para que no se peguen.

Batir 1 yema de huevo y agregarle una cucharadita de leche o agua.

El secreto: pincelar las empanadas con la mezcla anterior.

Llevarlas a un horno precalentado a 200 °C durante 20 a 25 minutos, hasta que estén infladas y doradas.

Dejar reposar 5 minutos antes de comerlas.

Las empanadas son un clásico en la mesa de los argentinos. Foto: Freepik

Empanadas de atún: fáciles y deliciosas en solamente 15 minutos

Las empanadas de atún son especiales para preparar cuando uno no tiene mucho tiempo, ya que no requieren de mucha preparación: simplemente se necesitan algunos ingredientes, un horno caliente y listo. Además, son livianas y llenadoras.

Esta versión puede hacerse con tapas integrales o incluso sin gluten, para aquellos que comen sin TACC. Además, podés preparar el relleno con anticipación y guardarlo en la heladera. Si buscás un toque picante y diferente, el ají molido será ideal para esta receta. Ya sea como entrada o plato principal, se trata de una comida versátil y celebrada por los comensales.

Ingredientes para hacer empanadas de atún

2 latas de atún al natural o en aceite (bien escurrido)

1 cebolla grande

1 morrón rojo o verde (opcional)

2 huevos duros

2 cucharadas de puré de tomate o tomate triturado

1 cucharadita de pimentón dulce

Sal y pimienta a gusto

1 chorrito de aceite de oliva o girasol

Aceitunas verdes picadas o pasas de uva (Opcional)

1 huevo batido para pincelar (si se cocinan al horno)

12 tapas para empanadas (de hojaldre o criollas, según preferencia)

¿Cómo hacer las empanadas al horno con textura crocante? Foto: Freepik.

Paso a paso para hacer las mejores empanadas de atún