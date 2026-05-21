Milanesa napolitana. Foto: imagen creada con ChatGPT para Canal 26.

Más de 100 bodegones se unieron este jueves 21 de mayo para ofrecer milanesa napolitana con papas fritas para compartir a tan solo $20.000, una iniciativa del Club del Bajón.

El evento forma parte de los festejos por el Día de la Milanesa que, aunque se celebró el pasado 3 de mayo, se extendieron y estarán disponibles únicamente este jueves o hasta agotar el stock de cada restaurante.

Cómo conseguir milanesa napolitana con papas fritas a $20.000

La promoción es a través de la aplicación Morfy, por lo que se debe hacer una reserva previa antes de acceder al descuento y seguir los pasos:

Descargar la aplicación Morfy y registrarse. Seleccionar el bodegón elegido. Buscar la promoción en el local. Agregar al carrito la compra de la milanesa con papas. Reservar el horario. Se recibe un código para canjear en el local.

Milanesa napolitana. Foto: Freepik.

Qué bodegones se adhirieron

Más de 100 locales gastronómicos se unieron para formar parte de la iniciativa impulsada por el Club del Bajón, aunque el stock es limitado. Entre los bodegones se encuentran:

Bodegón de La 12 (Puerto Madero) (Puerto Madero)

El Inmigrante (San Telmo)

Club del Progreso (San Nicolás)

Distrito Restó (Parque Patricios)

Turf (Boedo)

Los Orientales (Almagro)

El Boliche de Nico (Palermo - Villa Ortúzar)

Bodegón Español (Caballito)

Los Bohemios (Villa Crespo)

La Esquina de Rojas (Caballito)

Por otro lado, también trascendió que el Club del Bajón planea organizar más eventos gastronómicos, como por ejemplo:

Día de las Parrillas

Día de las Pastas

Día de Cafeterías

Día de Hamburguesas

Milanesa napolitana. Foto: Freepik.

Día de la Milanesa: origen, secretos y curiosidades del plato preferido de la gastronomía argentina

Cada 3 de mayo, Argentina celebra el Día Nacional de la Milanesa, una jornada que rinde homenaje a uno de los platos más populares y representativos de la gastronomía local.

La elección de la fecha no está relacionada con un hecho histórico puntual, sino que nació de una iniciativa espontánea de usuarios en redes sociales en 2011, quienes promovieron la creación de un día especial para honrar esta preparación.

La fecha fue ratificada por votación en 2018, y desde entonces, el 3 de mayo se instaló en el calendario gastronómico argentino.

¿Cuál es el origen de la milanesa?

Aunque para muchos la milanesa es un ícono nacional, su origen se remonta a Europa. Según diversos historiadores culinarios, la receta proviene de Austria, donde se conoce como Wiener Schnitzel.

Milanesas napolitanas y a caballo. Foto: Instagram @estacion.canning

Esta preparación, tradicionalmente elaborada con carne de cerdo empanada y frita, fue adoptada por la cocina italiana, en especial en Milán, a raíz de la ocupación austríaca en el siglo XIX.

Con el tiempo, la receta cruzó el océano Atlántico y se adaptó al paladar argentino, gracias a la influencia de los inmigrantes italianos que llegaron masivamente al país a fines del siglo XIX. Actualmente, la milanesa es uno de los platos más consumidos por los argentinos, tanto en el hogar como en restaurantes. Se presenta en múltiples versiones: a la napolitana, rellena, al horno, frita o acompañada con papas fritas.

También inspiró variantes regionales en América Latina. Por ejemplo, en Colombia y Ecuador se la conoce como chuleta, en Bolivia como silpancho y en España como escalope empanado.