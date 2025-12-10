Fuente de la juventud: el caldo de la longevidad y los alimentos que aportan más colágeno al cuerpo humano
El colágeno es una proteína presente en los huesos, ligamentos, músculos, órganos y tendones que permite la formación del tejido conectivo. Si bien es abundante, con el paso de los años su síntesis disminuye y por eso es vital encontrarle en ciertos alimentos.
Con el paso del tiempo, comienza a debilitarse el cuerpo. Por este motivo, el consumo de colágeno es muy importante para mantener la piel, las articulaciones y otros tejidos en óptimas condiciones.
Según un artículo de la ‘Cleveland Clinic’, el colágeno es una proteína presente en los huesos, ligamentos, músculos, órganos, tendones y vasos sanguíneos; casi en todos los tejidos del organismo.
Al ser la proteína más abundante del cuerpo, su estructura fibrosa permite la formación del tejido conectivo, pero al producirse de forma natural, su síntesis disminuye con la edad y otros factores.
Frente a este marco, muchas personas se preguntan “en qué alimentos se encuentra el colágeno”. La respuesta es simple: en alimentos de origen animal, como la carne y el pescado, por su contenido de tejido conectivo.
Caldo de huesos, una fuente de colágeno
El caldo de huesos es abundante en tejido conectivo. Según el sitio médico ‘Health’, al cocinar lentamente los huesos y cartílagos de res, pollo o pescado, su colágeno se descompone y se transforma en gelatina, dando como resultado un caldo nutritivo que puede beberse solo, en sopas o guisos.
Alimentos con proteínas
Los alimentos ricos en proteína también favorecen la producción de colágeno. A continuación, algunas opciones:
- Huevos: las claras son ricas en prolina, un aminoácido clave para la formación de colágeno.
- Lácteos (leche, queso y yogur): contribuyen con proteína y aminoácidos que el cuerpo usa para sintetizar colágeno.
- Mariscos: el colágeno marino, principalmente de tipo I, favorece la elasticidad de la piel y la reparación de huesos y tendones.
- Pollo: aporta colágeno tipo II, asociado con la salud de cartílagos y articulaciones, útil para personas con desgaste articular.
- Res: rica en colágeno tipo I y tipo III, contribuye a la firmeza de la piel y a la estructura de músculos y huesos.
Alimentos con zinc
Asimismo, el zinc participa en la reparación de tejidos y activación de enzimas que producen colágeno. Se puede obtener en:
- Carnes rojas y pollo.
- Garbanzos y porotos.
- Mariscos y ostras.
- Semillas de ajonjolí, calabaza y frutos secos como almendras o nueces.
Frutas con vitamina C
La vitamina C es indispensable para producir colágeno. La misma puede encontrarse en:
- Frutas cítricas: la mandarina, naranja, toronja y el limón.
- Pimientos rojos y verdes.
- Tomate y jugo de tomate.
- Verduras de hoja verde oscura: brócoli, col rizada, coles de Bruselas y espinaca.