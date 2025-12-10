Fuente de la juventud: el caldo de la longevidad y los alimentos que aportan más colágeno al cuerpo humano

El colágeno es una proteína presente en los huesos, ligamentos, músculos, órganos y tendones que permite la formación del tejido conectivo. Si bien es abundante, con el paso de los años su síntesis disminuye y por eso es vital encontrarle en ciertos alimentos.

La sopa que fortalece el colágeno en el cuerpo humano. Foto: Freepik.

Con el paso del tiempo, comienza a debilitarse el cuerpo. Por este motivo, el consumo de colágeno es muy importante para mantener la piel, las articulaciones y otros tejidos en óptimas condiciones.

Según un artículo de la ‘Cleveland Clinic’, el colágeno es una proteína presente en los huesos, ligamentos, músculos, órganos, tendones y vasos sanguíneos; casi en todos los tejidos del organismo.

El colágeno es la proteína más abundante del cuerpo humano. Foto: Freepik.

Al ser la proteína más abundante del cuerpo, su estructura fibrosa permite la formación del tejido conectivo, pero al producirse de forma natural, su síntesis disminuye con la edad y otros factores.

Frente a este marco, muchas personas se preguntan “en qué alimentos se encuentra el colágeno”. La respuesta es simple: en alimentos de origen animal, como la carne y el pescado, por su contenido de tejido conectivo.

Caldo de huesos, una fuente de colágeno

Caldo de huesos, una fuente de colágeno. Foto: Freepik.

El caldo de huesos es abundante en tejido conectivo. Según el sitio médico ‘Health’, al cocinar lentamente los huesos y cartílagos de res, pollo o pescado, su colágeno se descompone y se transforma en gelatina, dando como resultado un caldo nutritivo que puede beberse solo, en sopas o guisos.

Alimentos con proteínas

Los alimentos ricos en proteína también favorecen la producción de colágeno. A continuación, algunas opciones:

Huevos : las claras son ricas en prolina, un aminoácido clave para la formación de colágeno.

Lácteos (leche, queso y yogur): contribuyen con proteína y aminoácidos que el cuerpo usa para sintetizar colágeno.

Mariscos : el colágeno marino, principalmente de tipo I, favorece la elasticidad de la piel y la reparación de huesos y tendones.

Pollo : aporta colágeno tipo II, asociado con la salud de cartílagos y articulaciones, útil para personas con desgaste articular.

Res: rica en colágeno tipo I y tipo III, contribuye a la firmeza de la piel y a la estructura de músculos y huesos.

Alimentos con zinc

El colágeno se encuentra en las carnes rojas y el pescado. Foto: Unsplash.

Asimismo, el zinc participa en la reparación de tejidos y activación de enzimas que producen colágeno. Se puede obtener en:

Carnes rojas y pollo.

Garbanzos y porotos.

Mariscos y ostras.

Semillas de ajonjolí, calabaza y frutos secos como almendras o nueces.

Frutas con vitamina C

Las frutas cítricas son otra fuente de colágeno. Foto: Unsplash.

La vitamina C es indispensable para producir colágeno. La misma puede encontrarse en: