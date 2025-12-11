Desayuno saludable con avena: se prepara mientras dormís, es saciante y lleno de fibra
Una opción práctica, que aporta energía gracias a los hidratos complejos de la avena. Además, es rica en fibra, por lo que cuida el tránsito intestinal y se adapta perfectamente a dietas veganas, sin gluten o altas en proteínas.
Dormir mientras el desayuno se prepara solo: esa es la magia de las overnight oats, o avena remojada. Este desayuno, que arrasa en redes sociales, se volvió un favorito en muchos hogares por ser saludable, rápido y muy versátil.
La idea es simple: mezclar copos de avena con leche o una bebida vegetal, agregar yogur si se busca una textura más cremosa, y sumar frutas, semillas o frutos secos al gusto. Luego se deja reposar toda la noche en la heladera y, a la mañana siguiente, el desayuno está listo. Sin cocción, sin complicaciones y con infinitas combinaciones posibles.
Su éxito no es casual: es práctica, saciante y aporta energía gracias a los hidratos complejos de la avena. Además, es rica en fibra, por lo que cuida el tránsito intestinal y se adapta perfectamente a dietas veganas, sin gluten o altas en proteínas.
Cómo hacer overnight oats de frutos rojos y vainilla
- Tiempo de preparación: 10 minutos + reposo nocturno
- Rinde para: 4 porciones
Ingredientes
- 120 g de copos de avena suave
- 200 ml de leche entera o vegetal
- 125 g de yogur natural o griego
- 1 cda de extracto de vainilla
- 1 pizca de sal fina
- 1 cda de miel
- 150 g de frutos rojos variados
- Granola crujiente (casera o de buena calidad)
Paso a paso
- En un bol, mezclar la avena, la leche, el yogur, la miel, la sal y la vainilla.
- En otro recipiente, pisar suavemente la mitad de los frutos rojos con un tenedor.
- Dividir la mezcla de avena en dos: combinar una parte con los frutos rojos machacados y usar como base en los frascos.
- Agregar encima la parte restante de avena y tapar bien. Llevar a la heladera y dejar reposar al menos seis horas, o toda la noche.
- Antes de servir, incorporar el resto de los frutos rojos, sumar granola y, si te gusta más dulce, un toque extra de miel.
Opcional: se puede usar yogur griego para un resultado mucho más cremoso.
La avena es uno de los cereales con más fibra soluble, ideal para mantener la saciedad por varias horas. Por su parte, las semillas de chía, al hidratarse durante la noche, crean un gel natural que aporta una textura suave y cremosa, además de favorecer la digestión.
Por qué dejar la avena reposando toda la noche
Durante ese tiempo que se deja la avena en frío y en remojo, cumple varias funciones clave:
- Hidratación de la avena: al reposar, los copos absorben el líquido del yogur (y de la leche o bebida vegetal, si se agrega), ablandándose sin necesidad de cocinarlos.
- Mejor digestión: el remojo prolongado reduce los antinutrientes de la avena, como el ácido fítico, que pueden interferir en la absorción de minerales.
- Textura y sabor: la mezcla se vuelve más cremosa y los ingredientes se integran mejor, logrando un sabor equilibrado.
- Comodidad: dejarla lista la noche anterior, ahorra tiempo por la mañana; solo hay que sacar el frasco de la heladera y, si se desea, añadir frutas frescas o frutos secos.