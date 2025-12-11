Desayuno saludable con avena: se prepara mientras dormís, es saciante y lleno de fibra

Una opción práctica, que aporta energía gracias a los hidratos complejos de la avena. Además, es rica en fibra, por lo que cuida el tránsito intestinal y se adapta perfectamente a dietas veganas, sin gluten o altas en proteínas.

Desayuno saludable con avena. Foto: Unsplash.

Dormir mientras el desayuno se prepara solo: esa es la magia de las overnight oats, o avena remojada. Este desayuno, que arrasa en redes sociales, se volvió un favorito en muchos hogares por ser saludable, rápido y muy versátil.

La idea es simple: mezclar copos de avena con leche o una bebida vegetal, agregar yogur si se busca una textura más cremosa, y sumar frutas, semillas o frutos secos al gusto. Luego se deja reposar toda la noche en la heladera y, a la mañana siguiente, el desayuno está listo. Sin cocción, sin complicaciones y con infinitas combinaciones posibles.

Desayuno saludable. Foto: Unsplash.

Cómo hacer overnight oats de frutos rojos y vainilla

Tiempo de preparación: 10 minutos + reposo nocturno

Rinde para: 4 porciones

Ingredientes

120 g de copos de avena suave

200 ml de leche entera o vegetal

125 g de yogur natural o griego

1 cda de extracto de vainilla

1 pizca de sal fina

1 cda de miel

150 g de frutos rojos variados

Granola crujiente (casera o de buena calidad)

Desayuno saludable. Foto: Unsplash.

Paso a paso

En un bol, mezclar la avena, la leche, el yogur, la miel, la sal y la vainilla. En otro recipiente, pisar suavemente la mitad de los frutos rojos con un tenedor. Dividir la mezcla de avena en dos: combinar una parte con los frutos rojos machacados y usar como base en los frascos. Agregar encima la parte restante de avena y tapar bien. Llevar a la heladera y dejar reposar al menos seis horas, o toda la noche. Antes de servir, incorporar el resto de los frutos rojos, sumar granola y, si te gusta más dulce, un toque extra de miel.

Opcional: se puede usar yogur griego para un resultado mucho más cremoso.

La avena es uno de los cereales con más fibra soluble, ideal para mantener la saciedad por varias horas. Por su parte, las semillas de chía, al hidratarse durante la noche, crean un gel natural que aporta una textura suave y cremosa, además de favorecer la digestión.

Desayuno saludable. Foto: Unsplash.

Por qué dejar la avena reposando toda la noche

Durante ese tiempo que se deja la avena en frío y en remojo, cumple varias funciones clave: