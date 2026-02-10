Panqueques saludables Foto: Instagram @valen.essen

A la hora del desayuno, merienda o simplemente darse un “gustito”, es fácil recurrir a opciones muy procesadas o con azúcar agregada. Pero también hay una alternativa que aprovecha ingredientes naturales, un proceso rápido y un perfil nutricional equilibrado: panqueques de avena y banana.

Al mezclarse avena, banana y huevo se obtiene una masa densa, nutritiva y saciante, perfecta para arrancar el día con energía o para una merienda consciente.

La banana madura aporta dulzor natural y potasio, mientras que la avena es fuente de fibra de liberación lenta, contribuye a la saciedad y al control del colesterol. En cuanto a los huevos o las claras, añaden proteína que ayuda a mantener la energía.

Comer rico y sano es posible Foto: Instagram @valen.essen

Panqueques de avena y banana saludables ingredientes

1 banana madura

1 huevo

Media taza de avena (preferentemente avena fina o avena instantánea)

1/4 de taza de leche

1 cucharadita de polvo de hornear

Opcional: una cucharadita de esencia de vainilla o una pizca de canela

Paso a Paso para hace los panqueques

sar la banana en un bowl hasta obtener una mezcla uniforme Agregar el huevo y mezcla bien Sumar la avena, el polvo de hornear y la leche, y revolver hasta lograr una preparación espesa, pero fluida Calentar una sartén a fuego medio y agregar una pequeña cantidad de mezcla Cocinar cada panqueque durante uno o dos minutos por lado, hasta que se formen burbujas y la base esté firme Servir tibios. Se pueden acompañar con frutos rojos, yogur o mantequilla de maní

Beneficios de la banana

Según explicó la nutricionista Lauren Manaker, incorporar la banana a la rutina diaria puede contribuir significativamente al bienestar general, pero que se debe comer con moderación, ya que puede generar un aumento progresivo de peso.

Entre sus beneficios, la banana es una fruta llenadora que aporta solo 90 calorías cada 100 gramos, y, además, es baja en grasas, al representar solo un 0,27% de su composición. A esto se le debe sumar sus 27 gramos de carbohidratos -incluidos 14 gramos de azúcares naturales-, 5 gramos de fibra y unos 422 miligramos de potasio.

Cáscara de banana Foto: Freepik

Además, esta fruta tiene varios nutrientes esenciales para el cuerpo como la vitamina C, vitamina B6, magnesio y sodio, todos ellos clave para mejorar tanto física como mentalmente, ya que, al tener almidón, también regula la glucosa en sangre.

En un artículo publicado para Women’s Health, Manaker señala que alrededor del 90 % de los estadounidenses no alcanza la cantidad diaria recomendada de frutas y verduras y que la banana podría ser la puerta para llevar una vida saludable, aunque para aquellas que están sanas, deberán hacerlo de forma moderada para no aumentar significativamente la fuente de potasio.