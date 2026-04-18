El plan ideal para disfrutar sin apuro. Foto: Foto generada con IA Canal 26

Si estás buscando un plan distinto para cortar con la rutina y regalarte una experiencia única frente al mar, Mar del Plata acaba de sumar una propuesta que ya se volvió tendencia. Se trata de un desayuno y merienda buffet libre con vista directa al océano, ideal para disfrutar en pareja, con amigos o en familia durante el fin de semana.

Ubicado literalmente sobre el agua, El Muelle Eventos abrió sus puertas durante todo el año y se posiciona como uno de los espacios gastronómicos más atractivos de la ciudad. No solo por su ubicación privilegiada, sino por una propuesta completa que combina sabores, abundancia y una postal inigualable del mar argentino.

Una experiencia gastronómica única sobre el mar

El diferencial de esta propuesta está claro desde el primer momento: desayunar o merendar mientras el mar se extiende frente a tus ojos no es algo que se encuentre todos los días. El sonido de las olas, la brisa marina y una vista panorámica convierten cada visita en una experiencia sensorial completa.

Con vista directa al océano, opciones dulces y saladas ilimitadas y un 20% de descuento Foto: Instagram @elmuelle_eventos

El buffet libre incluye una amplia variedad de opciones dulces y saladas, pensadas para todos los gustos. Desde opciones clásicas hasta alternativas para quienes buscan algo diferente, la mesa se presenta siempre abundante y fresca. A esto se suman bebidas libres como café, leche, yogur, mate y más, permitiendo disfrutar sin límites y a tu propio ritmo.

Desayuno buffet libre: horarios y precios

Los sábados, la propuesta está disponible de 8:30 a 12:30, ofreciendo un desayuno buffet libre por $22.000 por persona. Es una opción ideal para comenzar el fin de semana sin apuros, disfrutar de una mañana distinta y regalarse un momento frente al mar.

Un desayuno y merienda buffet libre frente al mar Foto: Instagram @elmuelle_eventos

Los domingos, el desayuno se repite en el mismo horario y valor, pero además suma un plus que muchos ya eligieron como plan fijo: la merienda buffet libre, disponible de 15:30 a 19:00, por $24.000 por persona. Perfecta para cerrar el día con algo rico, vistas increíbles y una charla interminable mirando el horizonte.

Ideal para compartir y disfrutar sin apuro

Este plan se adapta a distintos públicos: parejas que buscan una salida romántica, grupos de amigos que quieren algo diferente, familias con niños o turistas que desean vivir una experiencia auténtica en la ciudad. La dinámica de buffet libre permite disfrutar sin horarios estrictos, repetir lo que más te gusta y quedarte el tiempo que quieras contemplando el mar.

Además, al estar abierto durante todo el año, no depende del clima o la temporada, convirtiéndose en una excelente alternativa tanto en verano como en invierno.

Descuento exclusivo: cómo obtener el 20% OFF

Como si todo esto fuera poco, hay un beneficio extra que vuelve esta propuesta aún más tentadora. Quienes envíen la palabra “MUELLE” por WhatsApp al 223 557-7794 acceden a un 20% de descuento exclusivo gracias a MardelPlataWeb.

Una de las propuestas más tentadoras del fin de semana en Mar del Plata Foto: Instagram @elmuelle_eventos

Este beneficio especial permite disfrutar del desayuno o la merienda buffet libre frente al mar a un precio promocional, convirtiéndolo en uno de los mejores planes gastronómicos del fin de semana en Mar del Plata.

Un plan que ya es furor en la ciudad

Vista al mar, buffet libre, horario extendido y descuento exclusivo: la combinación perfecta para quienes buscan salir de lo común y vivir algo distinto. El Muelle Eventos se consolida así como uno de los lugares más elegidos para disfrutar de las mañanas y tardes del fin de semana, con una experiencia que va mucho más allá de lo gastronómico.

Si estás pensando en hacer algo diferente, este plan frente al mar tiene todo para convertirse en tu nuevo favorito. ¿El mejor consejo? Reservar con tiempo y dejarte sorprender.