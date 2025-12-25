¿Te excediste en Navidad? Tips de desintoxicación para llegar a fin de año sintiéndote mejor

Festejar está bien, pero el cuerpo pide un respiro después de varios días de fiesta. Un nutricionista explica qué comer, cuándo y cómo para recuperarnos antes de Año Nuevo.

Las ensaladas que no pueden faltar en la mesa de Año Nuevo. Foto Freepik

¿Quién no se ha excedido durante estas fiestas?… por lo general, en estos días, la mayoría notamos retención de líquido, la piel apagada, hinchazón en el abdomen o, incluso, un ligero aumento en la balanza.

Por eso, el Prof. Lic. Samuel B. García (Nutricionista / MP: 108) te cuenta cómo desintoxicar nuestro organismo, aportarle nutrientes y limpiar el aparato urinario y digestivo, para sentirnos mejor.

Los líquidos son nuestros amigos… con excepciones

Si queremos depurar el cuerpo, nada mejor que beber abundante agua. Sobre todo en ayunas, ya que activa el metabolismo y devuelve a nuestra piel toda la hidratación que ha ido perdiendo.

Los licuados detox que contienen apio, ananá, zanahoria, pera o manzana también son muy buenas opciones. Además, podemos tomar caldos de verduras, con los que también conseguiremos depurar e hidratarnos con pocas calorías.

Las excepciones, seguro que ya te las imaginas, son las bebidas alcohólicas y los jugos y gaseosas con azúcar.

Brindis, Navidad, Año Nuevo. Foto: Freepik

Alimentos que nos ayudan a depurar… y otros que no

Si consumimos las frutas enteras aprovecharemos toda su fibra y sus vitaminas y así conseguimos restablecer el equilibrio de nuestro cuerpo.

Todas las verduras son buenas. Las de hoja verde, como la espinaca y la rúcula, son perfectas para limpiar el estómago, además aportan antioxidantes y vitaminas y, al igual que las frutas, fortalecen nuestro sistema inmunológico que, después de tanta fiesta, puede que ande un poquito decaído.

También son muy depurativos y diuréticos el repollo y la cebolla. Ambos alimentos favorecen la recuperación del equilibrio de la flora intestinal. En síntesis, es recomendable comer frutas y verduras de todo tipo.

Debemos moderar el consumo de sal para evitar seguir reteniendo líquidos; pero podemos sustituirlo por hierbas frescas o especias como el perejil, la albahaca, el jengibre, la pimienta, el orégano, etc.

Verduras. Foto: Unsplash.

No nos olvidemos que los alimentos ultraprocesados (barritas de cereales, salsas listas) y las conservas contienen grandes cantidades de sal, por lo que tenemos que evitarlos.

Optar por cereales integrales es lo más adecuado, nos aportan nutrientes y facilitan la digestión. Mientras que los productos elaborados con harinas refinadas y productos industrializados de panadería suelen contener grasa y mucha azúcar.

Además de lo que comemos también es importante cómo lo cocinamos. Sí queremos depurar nuestro cuerpo, lo mejor es consumir los alimentos frescos como las verduras, al vapor, hervidas, al horno o a la plancha, evitando rebozados y frituras.

Tips de alimentación para todo momento

Comer despacio , masticando bien cada bocado, nos hará digerir mejor.

Si sentimos hinchazón, no utilizar ropa o cinturones que aprieten la zona abdominal.

Retomar la rutina de ejercicios y, si no tenemos una, empezar a movernos: salir a caminar, subir escaleras, practicar el deporte que nos gusta, todo vale para sentirnos mejor.

Cenar liviano, unas horas antes de irnos a dormir y regalarnos cada noche entre 7 y 8 horas de sueño.

Con todos estos consejos, seguro que conseguimos recuperarnos y sentirnos de maravilla.