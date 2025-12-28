Cómo prevenir y cómo detectar el golpe de calor en medio de temperaturas extremas

Con las temperaturas que oscilan los 40° y días que no dan tregua, es preciso estar muy atentos a las señales que da nuestro cuerpo y tomar las precauciones necesarias para no sufrir consecuencias en la salud.

Hay que estar atentos a los golpes de calor. Foto: Freepik.

Es preciso ser muy cuidadoso con la salud propia y también la de los que nos rodean cuando se presentan temperaturas extremas (o casi) como puede ser la ola de calor que atraviesa el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) estos días.

Por ello, a los cuidados y precauciones habituales que se plantean siempre que hay que tener con las temperaturas cercanas a los 40°, como puede ser vestirse con ropas de colores claros o evitar exponerse al sol en horas del mediodía, también se suman otros consejos y recomendaciones para evitar los golpes de calor.

Extrema ola de calor que afecta al AMBA. Foto: REUTERS

Claves a tener en cuenta para las olas de calor

No solo la presencia del sol es lo que en estos días sofoca, sino que también el aire está pesado de tanto calor y se respira una atmósfera, en general, sofocante.

Por ello, desde el Ministerio de Salud y especialistas médicos advierten sobre los riesgos del golpe de calor y qué hacer para evitarlo. Hay que tener en cuenta que esta situación puede tornarse grave si no se actúa responsablemente y a tiempo.

Las claves para evitar y protegerse de los golpes de calor:

Hidratación y Alimentación : el agua tiene que ser la gran aliada estos días de cualquier persona. Se recomienda beber entre 2 y 3 litros de agua por día. También se aconseja evitar bebidas con cafeína, muy azucaradas o con alcohol, dado que favorecen la deshidratación. Respecto de las comidas, se recomiendan livianas, priorizando el consumo de frutas y verduras frescas. También, evitar comidas pesadas es clave.

Protección y Vestimenta : se aconseja utilizar ropa cómoda y liviana, prendas de algodón y colores claros, más bien que queden holgadas. También es aconsejable usar protector solar (mínimo FPS 30), sombrero o gorro y anteojos de sol con filtro UV. Como ya se planteó, evitar actividad física o salidas en horarios inconvenientes, desde las 10.00 a las 16.00.

Cuidar a los más vulnerables: bebés/niños, ancianos y personas con defensas comprometidas, estos son los grupos de personas con los que hay que tener sumo cuidado y extremar las precauciones para que no sufran golpes de calor.

Por supuesto, la hidratación es clave para evitar el golpe de calor. Foto: EFE.

¿Cómo se detecta un golpe de calor?

Es aconsejable consultar a un médico de inmediato si se tiene la duda de estar sufriendo un golpe de calor. Algunos de los síntomas son los siguientes: