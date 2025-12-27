Alerta por la ola de calor en Buenos Aires: qué significa un evento de temperaturas extremas y qué riesgos para la salud tiene

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) acercó información acerca de las altas temperaturas que se sienten en Buenos Aires. Los detalles de la alerta amarilla y los consejos a seguir.

Ola de calor, Ciudad de Buenos Aires. Foto: Télam

Buenos Aires atraviesa una importante ola de calor, e incluso tiene advertencias activas que no están en ninguna otra zona de Argentina. Las altas temperaturas activaron una alerta, por lo que resulta fundamental conocer los detalles de lo que esto significa.

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este sábado 27 de diciembre rige una alerta amarilla por calor extremo, lo que deja en evidencia las altas temperaturas que azotan a Buenos Aires.

Se esperan jornadas calurosas en la Ciudad de Buenos Aires en los próximos días. Foto: Télam.

Si bien hay distintos niveles, el color amarillo representa que las temperaturas “pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas”.

Ola de calor: qué es un evento de temperaturas extremas

Según el sitio del SMN, un evento de temperaturas extremas como el que atraviesa Buenos Aires representa un momento en el que se esperan temperaturas que puedan significar peligros para la salud de las personas.

Alerta amarilla por calor extremo en Buenos Aires. Foto: SMN

A la hora de uno por calor extremo, la referencia es el resultado de un estudio llamado “Mortalidad por olas de calor en el semestre cálido 2013-2014 en las regiones del centro y norte de la República Argentina. Estudio ecológico” llevado adelante por el Ministerio de Salud y el Servicio Meteorológico Nacional.

El informe trabajó sobre las consecuencias de las olas de calor que se registraron entre octubre 2013 y marzo 2024, específicamente en lo que tiene que ver con la mortalidad en la región centro-norte.

Ola de calor, Buenos Aires. Foto: Télam

En base a esos parámetros, se decretan las alertas y se definen estos eventos ante la escalada notable de temperatura en Argentina.

Los detalles de cada alerta por calor extremo, según el Servicio Meteorológico Nacional

Nivel amarillo : efecto leve a moderado en la salud. Las temperaturas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

Nivel naranja : efecto moderado a alto en la salud. Las temperaturas pueden ser muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo.

Nivel rojo: efecto alto a extremo en la salud. Las temperaturas pueden ser muy peligrosas. Pueden afectar a todas las personas, incluso a las saludables.

Calor en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: Télam.

Qué hacer ante una ola de calor: recomendaciones del SMN

Aumentá el consumo de agua (frecuencia e ingesta) sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.

No te expongas al sol en exceso , ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).

Prestá atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.

Evitá las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.

Ingerí frutas y verduras .

Reducí la actividad física.

Usá ropa ligera, holgada y de colores claros ; sombrero, anteojos oscuros.

Permanecé en espacios ventilados o acondicionados.

Ante sed intensa y sequedad en la boca, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se deberá actuar de la siguiente manera: