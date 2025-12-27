Agobiante ola de calor para despedir el 2025 en el AMBA: qué día la sensación térmica se acercará a los 40°

Calor, clima, ola de calor. Foto: Reuters/Tita Barros

La despedida del 2025 será con altas temperaturas, según adelanta el pronóstico del clima en Buenos Aires. Esto hará que el Año Nuevo se reciba en condiciones complicadas, ya que la ola de calor puede llevar a distintas problemáticas incluso para la salud.

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se acercan días muy calurosos, que estarán cerca del pico del año. Incluso dieron los primeros detalles de las previsiones del miércoles 31 de diciembre y el jueves 1° de enero.

El detalle del pronóstico

A partir del lunes 29, el viento rotará al noreste y se intensificará desde el norte/noroeste durante las últimas 48 horas del año. Este fenómeno provocará un incremento sostenido de la temperatura y la humedad, según informó el medio especializado, Meteored.

Ola de calor en Año Nuevo en Buenos Aires. Foto: SMN

Por un lado, el miércoles 31, el año se despedirá con las cifras más altas de la semana. La temperatura mínima se ubicará en 26°, mientras que la máxima alcanzará los 37° durante las últimas horas de la jornada. Esto resulta fundamental para planificar la ceña de despedida del 2025.

Con respecto a la nubosidad, no se esperan lluvias y está pronosticado un cielo algo nublado entre la madrugada y la mañana, mientras que para el resto del día se prevé un cielo parcialmente nublado.

Además, el Servicio Meteorológico Nacional dio detalles del inicio del 2026. El 1° de enero habrá un descenso leve, que servirá como un breve alivio, ya que habrá temperaturas de entre 22° y 29°, también sin probabilidades de lluvias. La nubosidad esperada es parcialmente nublada, a lo largo de todo el día en Buenos Aires.

El clima para el jueves 1° de enero en Buenos Aires. Foto: SMN

En resumen, las temperaturas mínimas se mantendrán elevadas, oscilando entre los 23 °C y 26 °C, lo que dificultará el enfriamiento nocturno de los hogares.

En cuanto las temperaturas máximas, el termómetro escalará rápidamente, con registros previstos de entre 31 °C y 37 °C. Según se espera, el domingo la marca llegará a 31º C; el lunes a los 34º C, y el martes a los 35º C.

Se estima que el SMN puede activar una alerta por estas temperaturas, aunque solo se confirmará más cerca de la fecha. Actualmente, hay tres tipos de advertencias por el calor extremo, que son de color amarillo, naranja y rojo.

Ola de calor en Buenos Aires. Foto: NA / Damián Dopacio.

Qué hacer ante una ola de calor: recomendaciones del SMN

Aumentá el consumo de agua (frecuencia e ingesta) sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.

No te expongas al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).

Prestá atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.

Evitá las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.

Ingerí frutas y verduras.

Reducí la actividad física.

Usá ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.

Permanecé en espacios ventilados o acondicionados.

Ante sed intensa y sequedad en la boca, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se deberá actuar de la siguiente manera: