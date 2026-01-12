Caída del cabello. Foto: Freepik

La caída del cabello en verano es un problema muy común que afecta tanto a hombres como mujeres y que genera gran preocupación. Este fenómeno puede desencadenarse por varios factores, desde el envejecimiento hasta el estrés. También los desequilibrios hormonales o las deficiencias nutricionales pueden tener un impacto significativo en la salud del cabello.

Este es el fruto que previene la caída del cabello

La palta no solo se destaca por ser deliciosa, sino que además contiene una gran variedad de nutrientes y ácidos grasos y es por eso que aparece como una opción natural y prometedora para combatir la caída de pelo, ya que fortalece los folículos pilosos.

La palta previene la caída del cabello. Foto: Freepik

Los beneficios de la palta van más allá de su delicioso sabor en la cocina. Esta fruta tropical está repleta de nutrientes esenciales que pueden beneficiar tanto a la salud interna como externa. Su contenido en vitaminas A, E y C ayuda a fortalecer el cabello desde la raíz, mientras que sus ácidos grasos promueven la hidratación y el brillo.

En ese sentido, incorporar palta en la dieta diaria es clave para el cuidado capilar y puede ser una forma efectiva de mejorar la salud general del mismo y reducir la caída del cabello.

El aceite de palta se volvió muy popular en los últimos años para evitar la caída del cabello. Este aceite natural es conocido por sus propiedades hidratantes y reparadoras, que ayudan a revitalizar los folículos capilares y fortalecer los mechones. Si se aplica regularmente, el aceite de palta puede ayudar a reducir la caída y promover un crecimiento saludable del cabello.

¿Cuáles son las vitaminas esenciales para evitar la caída de cabello?. Foto: Freepik

Cómo hacer una mascarilla capilar de palta

Preparar una mascarilla capilar de palta para evitar la caída del cabello es muy sencillo y solo se necesitan los siguientes ingredientes:

Una palta madura

15 ml de aceite de oliva

La yema de un huevo

Esta opción natural ofrece una alternativa efectiva a los productos comerciales y puede ser una excelente adición a cualquier rutina para evitar la caída del cabello.