Con la llegada del verano y las altas temperaturas, un curioso challenge se volvió viral en las redes sociales que, pese a que parece inocente, los especialistas en salud alertaron sobre su peligrosidad: los llamados tatuajes solares o Sunburn Art. Y aunque parece simplemente un desafío estético que se va con el correr de los meses, podría ser altamente perjudicial para la piel.

Esta tendencia consiste en crear figuras y patrones geométricos sobre el cuerpo mediante el uso de plantillas o incluso aplicando protector solar sólo en algunas zonas, dejando el resto de la piel sin protección para que el sol la marque. De esta forma, con la exposición solar –sobre todo en horas peligrosas- el sol “dibuja” la forma a través de la quemadura, generando un contraste entre la piel “bronceada” y la protegida.

Esta tendencia que se hizo viral en plataforma como TikTok generó un enorme revuelo entre los dermatólogos, que advierten que el daño podría ser grave e incluso, en muchos casos, irreversible. Lo que sucede -según los especialistas- es que las quemaduras solo provocan dolor e inflamación inmediata, sino que también dejan secuelas a largo plazo en la salud de la piel.

En este sentido, Marilina Zabalo (MN 111660), médica dermatóloga para La Roche-Posay explicó: “No existe un bronceado saludable y el daño solar que se produce por quemaduras es irreversible”. En ese sentido, advirtió además que el Sunburn Art “genera quemaduras solares, envejecimiento prematuro de la piel, daño en el ADN celular y un mayor riesgo de desarrollar cáncer de piel”.

En este mismo sentido, la especialista remarcó un dato no menor: “En Argentina, 1 de cada 3 cánceres son de piel, pero el 98% de los casos se pueden prevenir con el uso correcto de protector solar. Por eso es fundamental seguir concientizando. Existen modas que pueden ser muy peligrosas, y esta es una de ellas”.

Tatuajes solares: cómo cuidar la piel durante el verano

Frente a este tipo de conductas de riesgo, tales como los tatuajes solares o incluso la exposición al sol sin protector, los dermatólogos insisten en que la ciencia se volvió un factor clave, ya que con el tiempo se han desarrollado distintas cremas y películas protectoras para brindarle a la piel la capa que necesita para protegerse de los rayos UV.

En este sentido, algunas líneas de protectores solares, como los de La Roche-Posay se posicionan como una de las opciones más eficaces para combatir los efectos de la radiación solar y los rayos UV más dañinos.

Para proteger la piel en todo momento y evitar daños que sean irreparables, los expertos recomendaron 6 consejos clave para cuidarte del sol: