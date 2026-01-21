Estornudo, gripe, resfriado. Foto Freepik

La primera muerte por la Gripe H3N2 en la Argentina generó alarma en la sociedad centífica, sumado a que los casos se duplicaron en una semana.

Esto lleva a las comunidades a tomar algunas medidas muy claras: la vacunación antigripal y la vigilancia de síntomas.

Vacunación. Foto: Unsplash

En muchos países europeos y algunas partes de Estados Unidos se multiplicaron los casos de una variante que está avanzando con una rapidez inusitada y que está afectando a estos sectores de la población.

El H3N2 “subclado K” es una variante del virus de la gripe estacional tipo A que circuló poco en los últimos años. Como consecuencia, la población tiene menor nivel de inmunidad frente a este subtipo, afectando principalmente a menores de cinco años y adultos mayores. Es por eso que la comunidad científica envió una “solicitud de vacunación contra la gripe” a las personas vulnerables.

Se recomienda el uso del barbijo en Europa por el aumento en los casos de la gripe H3N2. Foto: EFE

Síntomas de la gripe H3N2

Los principales síntomas de la gripe H3N2 son:

Fiebre

Tos seca

Dolor de cabeza

Dolores musculares

Cansancio extremo

Escalofríos

Congestión o goteo nasal

Dolor de garganta

La fiebre es uno de los síntomas de la gripe H3N2. Foto: Freepik

El tratamiento para los síntomas leves es dormir más para ayudar al sistema inmune y beber mucha agua, jugos y sopas tibias; en caso de que los síntomas se agraven -es decir, si tienes dificultad para respirar, dolor en el pecho, mareos, confusión o si los síntomas empeoran significativamente- se deberá buscar atención médica especializada.

¿Es un resfrío, la gripe H3N2 o Covid?

Hay muchos cuadros respiratorios circulando. Entonces, ¿cómo saber si lo que tenés es gripe y no otra cosa? Los síntomas pueden dar una pista.

Resfrío

Los síntomas aparecen de manera gradual.

Afecta principalmente la nariz y la garganta.

Primer signo: sensación de presión en los oídos.

Tos con mucosidad y pecho cargado.

Gripe

Comienza de forma repentina.

Sensación de agotamiento total.

Fiebre, dolores musculares y cansancio extremo.

Necesidad de reposo en cama.

Tos seca.

Covid