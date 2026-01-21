Alarma por la gripe H3N2: cuáles son sus síntomas, los grupos de riesgo y cómo prevenirla
La primera muerta en la Argentina de esta enfermedad despertó el alerta. Conocé todos los detalles en la nota.
La primera muerte por la Gripe H3N2 en la Argentina generó alarma en la sociedad centífica, sumado a que los casos se duplicaron en una semana.
Esto lleva a las comunidades a tomar algunas medidas muy claras: la vacunación antigripal y la vigilancia de síntomas.
En muchos países europeos y algunas partes de Estados Unidos se multiplicaron los casos de una variante que está avanzando con una rapidez inusitada y que está afectando a estos sectores de la población.
El H3N2 “subclado K” es una variante del virus de la gripe estacional tipo A que circuló poco en los últimos años. Como consecuencia, la población tiene menor nivel de inmunidad frente a este subtipo, afectando principalmente a menores de cinco años y adultos mayores. Es por eso que la comunidad científica envió una “solicitud de vacunación contra la gripe” a las personas vulnerables.
Síntomas de la gripe H3N2
Los principales síntomas de la gripe H3N2 son:
- Fiebre
- Tos seca
- Dolor de cabeza
- Dolores musculares
- Cansancio extremo
- Escalofríos
- Congestión o goteo nasal
- Dolor de garganta
El tratamiento para los síntomas leves es dormir más para ayudar al sistema inmune y beber mucha agua, jugos y sopas tibias; en caso de que los síntomas se agraven -es decir, si tienes dificultad para respirar, dolor en el pecho, mareos, confusión o si los síntomas empeoran significativamente- se deberá buscar atención médica especializada.
¿Es un resfrío, la gripe H3N2 o Covid?
Hay muchos cuadros respiratorios circulando. Entonces, ¿cómo saber si lo que tenés es gripe y no otra cosa? Los síntomas pueden dar una pista.
Resfrío
- Los síntomas aparecen de manera gradual.
- Afecta principalmente la nariz y la garganta.
- Primer signo: sensación de presión en los oídos.
- Tos con mucosidad y pecho cargado.
Gripe
- Comienza de forma repentina.
- Sensación de agotamiento total.
- Fiebre, dolores musculares y cansancio extremo.
- Necesidad de reposo en cama.
- Tos seca.
Covid
- Comparte síntomas típicos de la gripe.
- Pérdida del gusto o del olfato.
- Diarrea o malestar estomacal.