Vacunación antigripal. Foto: Unsplash

La campaña nacional de vacunación antigripal comenzó este año tres semanas antes del calendario habitual. Se aceleró el inicio por la detección temprana de virus respiratorios y la circulación de una nueva variante de influenza A (H3N2), con mayor capacidad de transmisión.

El objetivo oficial es reducir complicaciones en los grupos más vulnerables y evitar una sobrecarga del sistema sanitario durante el otoño y el invierno.

PAMI activó su propio esquema para garantizar cobertura a sus más de cinco millones de afiliados en todo el país. La distribución se realiza a través de una red de 6000 farmacias adheridas.

El Programa de Asistencia Médica Integral otorga el 100% de medicamentos gratis si se cumplen ciertos requisitos. Fuente: PAMI.

La obra social informó que los afiliados de 65 años o más pueden aplicarse la vacuna sin necesidad de presentar una receta. Solo deben llevar el DNI y la credencial de PAMI, ya sea la física o la digital.

La aplicación de la vacuna es gratuita y no requiere turno previo, lo que busca facilitar el acceso de los adultos mayores y acelerar la tasa de cobertura en las primeras semanas de campaña.

Para los afiliados menores de 65 años, el requisito cambia: deberán presentar una orden médica electrónica que indique el motivo por el cual integran un grupo de riesgo.

Estas condiciones se alinean con los lineamientos nacionales, que priorizan a personas con enfermedades crónicas, inmunodeprimidas o con factores que podrían agravar un cuadro gripal.

Vacunación antigripal. Foto: Ministerio de Salud

Además de los afiliados a la obra social, la vacunación antigripal está recomendada para niños de entre 6 y 24 meses, embarazadas, puérperas y personal de salud.

Las dosis también se aplican gratuitamente en hospitales públicos, centros de salud y vacunatorios de todo el país, sin necesidad de cobertura médica.

Las autoridades sanitarias insistieron en que la vacunación temprana es clave para anticiparse al aumento de circulación viral previsto para las próximas semanas.

Cómo saber en qué farmacias me puedo vacunar?

Vacuna antigripal

El PAMI habilita un buscador con el fin de conocer centros de vacunación cercanos para que todos puedan recibir la antigripal.

Para poder obtener esa información se deben seguir tres pasos muy sencillos:

Primero que nada, se necesita ingresar a la página web de Buscador de Farmacias - PAMI.

Una vez allí, se deben seguir las instrucciones que muestra el portal: