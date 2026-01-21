Aumentan los casos de gripe en Argentina. Fuente: FREEPIK

La provincia de Mendoza confirmó el primer fallecimiento por gripe A H3N2 en la Argentina. Se trata de un hombre de 74 años que permanecía internado en el Hospital Carrillo por esta enfermedad. Según trascendió, el hombre ya padecía de enfermedades preexistentes y cursó un cuadro respiratorio grave que derivó en su muerte.

El paciente era de nacionalidad española y se encontraba en Mendoza con la intención de pasar las fiestas de fin de año con su familia. Sin embargo, a las 48 horas de haber aterrizado en nuestro país, empezó a manifestar fiebre y síntomas respiratorios, por lo que fue trasladado inicialmente al Hospital Central. Sin embargo, luego de que se agravara su cuadro, fue trasladado a un centro de alta complejidad y quedó internado en terapia intensiva por un mes.

Gripe H3N2 Foto: IMAGO/Steinach via Reuters Conne

La directora del hospital, Beatriz Montenegro, informó que el fallecido padecía enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), arritmias cardíacas y otras patologías de base, factores que complicaron su evolución clínica. “Sabíamos que tenía infección por gripe A H3N2 y que sus condiciones previas aumentaban el riesgo de complicaciones graves”, explicó a los medios locales.

Se duplicó la cantidad de diagnósticos de súper gripe H3N2 en Argentina: ya son 28 casos en 14 provincias

i bien los casos de súper gripe H3N2 todavía no alcanzan niveles de brote generalizado, los profesionales de la salud advierten que la tendencia es ascendente y que el subclado K ya muestra una circulación sostenida en distintas regiones del país.

La preocupación se centra en que los 28 casos en 14 provincias distintas se dieron principalmente en mayores de 60 años y menores de 10. Además, casi la mitad de los afectados requirió internación y solo el 21% estaba vacunado.

El subclado K del H3N2 -una mutación en la proteína hemaglutinina, que incrementa un 56% su capacidad de contagio- es una variante que provocó récords de hospitalizaciones y presión sobre los sistemas sanitarios en Europa y América del Norte.

Las vacunas contra la gripe H3N2 son gratuitas para algunos grupos vulnerables.

En cuanto a los síntomas más frecuentes, la gripe H3N2 variante K presenta malestares similares a los de la influenza tradicional:

Fiebre Tos Decaimiento del estado general Dolor de cabeza Dolores musculares Cansancio y escalofríos Congestión o goteo nasal Dolor de garganta

Por esta razón, los especialistas remarcan la importancia de no subestimar los síntomas y consultar ante cuadros persistentes o agravamiento del estado general.