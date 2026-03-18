Vacunación antigripal.

Comenzó la campaña de vacunación antigripal de PAMI con el objetivo de proteger a millones de jubilados y pensionados de cara al comienzo de los días fríos y antes de la llegada del invierno. Este año, el organismo informó que garantiza la aplicación gratuita de la vacuna en farmacias habilitadas en todo el país.

Sin embargo, en los primeros días del operativo surgieron demoras en la distribución de las dosis, lo que generó dudas entre los afiliados. Aunque oficialmente la campaña ya fue anunciada, muchas farmacias todavía no cuentan con stock disponible. A continuación, una guía rápida con todo lo que hay que saber sobre la vacunación y el cuidado a los adultos mayores.

Vacunación antigripal. Foto: Ministerio de Salud

¿Cuándo comienza oficialmente la campaña de vacunación antigripal de PAMI?

La campaña de vacunación antigripal 2026 comenzó oficialmente el 11 de marzo, en línea con lo establecido en el calendario del Ministerio de Salud de la Nación. El objetivo es anticiparse a la temporada invernal, cuando aumenta la circulación de virus respiratorios, y garantizar la cobertura de los grupos de riesgo.

¿Por qué se atrasaron las vacunas antigripales de PAMI?

La demora en la llegada de las vacunas a farmacias se debe a problemas logísticos y de coordinación entre distintos organismos, entre ellos el Ministerio de Salud, PAMI y la Confederación Farmacéutica Argentina.

Aunque el sistema público y las clínicas privadas ya cuentan con dosis desde fines de febrero, las 800.000 vacunas destinadas a afiliados de PAMI todavía se encuentran en proceso de distribución. Por el momento, no hay una fecha exacta confirmada para su disponibilidad en todas las farmacias.

Vacunación antigripal

¿Quiénes pueden recibir la vacuna antigripal de forma gratuita?

La vacuna antigripal es gratuita para todos los afiliados de PAMI, lo que incluye a:

Jubilados

Pensionados

Otros beneficiarios del sistema

En total, el organismo cuenta con más de 5 millones de afiliados, que podrán acceder a la dosis sin costo en cuanto esté disponible en la red habilitada.

¿Es necesario sacar turno previo para la vacuna de PAMI?

No es necesario sacar turno previo para poder vacunarse. De hecho, una de las principales ventajas de este programa de vacunación, es que los afiliados podrán presentarse a las farmacias habilitadas presentando únicamente la siguiente documentación:

DNI

Credencial de PAMI

Tampoco es necesario contar con orden médica ni receta electrónica.

Empieza la vacunación antigripal

Cuándo estarán disponibles las vacunas en farmacias

PAMI informó que distribuirá más de 800.000 dosis en una red de más de 6.700 farmacias en todo el país. Sin embargo, actualmente la disponibilidad varía según la zona debido a la demora en la entrega. Por eso, el organismo recomienda:

Consultar previamente en la farmacia habitual

Usar el buscador de farmacias en su sitio web

Llamar a la línea gratuita 138 para información actualizada

Además, quienes vivan en zonas sin farmacias cercanas o en residencias de larga estadía recibirán la vacuna mediante operativos territoriales organizados por las Unidades de Gestión Local.