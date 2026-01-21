Actividad física, ejercicios, deporte

A partir de los 50 años, los cambios físicos y metabólicos se vuelven evidentes. Sin embargo, especialistas en bienestar y envejecimiento coinciden en que esta etapa puede ser una de las más plenas si se adoptan hábitos que acompañen las nuevas necesidades del cuerpo. Lejos de resignarse al paso del tiempo, cada vez más personas buscan estrategias para preservar su salud, su independencia y su energía diaria.

Un reciente conjunto de recomendaciones destaca que, más que sumar años, el objetivo central es vivirlos con bienestar. Esto implica mantener la autonomía, la claridad mental y un nivel adecuado de vigor físico. Para ello, el primer paso es comprender que la salud después de los 50 no depende únicamente de la genética, sino principalmente de decisiones cotidianas sostenidas.

Hábitos saludables para después de los 50 Foto: Tobías Paura / Canal 26

1. Fuerza muscular

Uno de los pilares más importantes es la fuerza muscular. Los expertos subrayan que conservar y desarrollar masa muscular no solo mejora el metabolismo, sino que también reduce significativamente el riesgo de caídas, lesiones y fragilidad, factores que suelen aumentar con la edad. La buena noticia es que nunca es tarde para comenzar: la capacidad del cuerpo para mejorar se mantiene a lo largo de toda la vida, siempre que exista constancia.

2. Alimentación

Junto con el ejercicio, la alimentación juega un rol clave. Un hábito simple pero determinante es incorporar proteína en cada comida, algo fundamental para evitar la pérdida de masa muscular asociada al envejecimiento. A esto se suma la necesidad de evitar dietas pobres en nutrientes, de incorporar variedad de alimentos y de mantener una hidratación adecuada.

3. Más sueño, menos estrés

El equilibrio diario también es esencial. Dormir bien, moverse con intención y gestionar el estrés son prácticas que impactan directamente en la calidad de vida. Los especialistas coinciden en que no se trata de cambios drásticos, sino de pequeñas acciones realizadas de forma consistente.

En síntesis, vivir mejor después de los 50 es totalmente posible. Con hábitos saludables, una alimentación balanceada y actividad física regular, esta etapa puede convertirse en un período de mayor bienestar, energía y disfrute. La clave está en empezar —y mantenerse— hoy mismo.