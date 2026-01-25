Ola de calor en Buenos Aires. Foto: Freepik

Es preciso ser muy cuidadoso con la salud propia y también la de los que nos rodean cuando se presentan temperaturas extremas (o casi) como puede ser la ola de calor que atraviesa el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) estos días.

Por ello, a los cuidados y precauciones habituales que se plantean siempre que hay que tener con las temperaturas cercanas a los 40°, como puede ser vestirse con ropas de colores claros o evitar exponerse al sol en horas del mediodía, también se suman otros consejos y recomendaciones para evitar los golpes de calor.

Cabe recordar que el SMN indicó que el día más intenso de la semana en cuanto a temperaturas extremas será este lunes 26, con una máxima que tocará los 36°, aunque se estima que la sensación térmica puede estar aún más cerca de los 40°.

Claves a tener en cuenta ante una ola de calor

No solo la presencia del sol es lo que en estos días sofoca, sino que también el aire está pesado de tanto calor y se respira una atmósfera, en general, sofocante.

Por ello, desde el Ministerio de Salud y especialistas médicos advierten sobre los riesgos del golpe de calor y qué hacer para evitarlo. Hay que tener en cuenta que esta situación puede tornarse grave si no se actúa responsablemente y a tiempo.

Cómo evitar y protegerse de los golpes de calor

Hidratación y alimentación : el agua tiene que ser la gran aliada estos días de cualquier persona. Se recomienda beber entre 2 y 3 litros de agua por día. También se aconseja evitar bebidas con cafeína, muy azucaradas o con alcohol, dado que favorecen la deshidratación. Respecto de las comidas, se recomiendan livianas, priorizando el consumo de frutas y verduras frescas. También, evitar comidas pesadas es clave.

Protección y vestimenta : se aconseja utilizar ropa cómoda y liviana, prendas de algodón y colores claros, más bien que queden holgadas. También es aconsejable usar protector solar (mínimo FPS 30), sombrero o gorro y anteojos de sol con filtro UV. Como ya se planteó, evitar actividad física o salidas en horarios inconvenientes, desde las 10.00 a las 16.00.

Cuidar a los más vulnerables: bebés/niños, ancianos y personas con defensas comprometidas; estos son los grupos de personas con los que hay que tener sumo cuidado y extremar las precauciones para que no sufran golpes de calor.

Cómo detectar un golpe de calor

Es aconsejable consultar a un médico de inmediato si se tiene la duda de estar sufriendo un golpe de calor. Algunos de los síntomas son los siguientes: